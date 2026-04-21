Reacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 aprilie 2026, 17:35

Mirel Rădoi, la finalul meciului FCSB - UTA 1-0 - Sport Pictures

FCSB a anunţat oficial despărţirea de Mirel Rădoi (45 de ani). Antrenorul a acceptat oferta lui Gaziantep, echipă turcă unde evoluează în prezent 3 jucători români: Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim. Primii doi sunt componenţi ai lotului naţionalei României.

Jurnalistul turc Muhammet Duman a dezvăluit, pentru AntenaSport, că venirea lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep e privită cu mare entuziasm de fanii acestei formaţii.

“Fanii lui Gaziantep sunt incredibil de entuziasmați de această mutare”

“Gaziantep FK, care concurează în Süper Lig din sezonul 2019-2020, a ajuns la o înțelegere cu antrenorul român Mirel Rădoi. Mirel Rădoi avea contract cu FCSB până în iunie, dar clubul din România va facilita această mutare pentru Mirel Rădoi. FCSB este dezamăgită de plecarea unui antrenor important precum Mirel, dar consideră că acest transfer este crucial pentru ca fotbalul românesc să-și facă un nume în Europa. Mirel Rădoi va plăti clubului său o mică taxă compensatorie. Antrenorul este așteptat să sosească în Turcia în această seară și să preia conducerea echipei mâine. Mirel așteaptă cu nerăbdare să înceapă treaba cât mai repede posibil.

Mirel și jucătorii români din echipă au avut recent un schimb semnificativ de informații cu privire la performanța echipei și situația actuală. Mirel este deja concentrat pe planurile și obiectivele sale cu echipa. Fanii Gaziantep FK sunt incredibil de entuziasmați de această mutare.

“Sosirea lui Mirel Rădoi va îmbunătăți și mai mult performanța jucătorilor români-cheie, Denis Drăguș și Alex Maxim”

Fanii Gaziantep FK au mare încredere în perspicacitatea tactică a lui Mirel Rădoi, care a antrenat anterior echipa națională a României, și cred că își va face un nume la fel ca Marius Șumudică. Sosirea lui Mirel Rădoi va îmbunătăți și mai mult performanța jucătorilor români-cheie, Denis Drăguș și Alexandru Maxim. Stilul dur și curajos de fotbal caracteristic României se va reflecta în stilul de joc al Gaziantep FK. 

Conform surselor clubului, singurul obiectiv al lui Mirel în acest moment este să ajute echipa să atingă niveluri și mai bune. Am aflat că Mirel a pus problema banilor pe locul doi și este concentrat pe obiectivele sale”, a transmis jurnalistul turc Muhammet Duman, pentru AntenaSport.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB pe 10 martie, stând pe banca roş-albaştrilor numai 5 partide în acest nou mandat ca antrenor al echipei patronate de naşul său, Gigi Becali. A debutat cu un 0-0 cu Metaloglobus, apoi a învins-o pe UTA cu 1-0, a pierdut, 2-3, cu Botoşani, după care le-a învins pe Oţelul, 4-0 şi pe Farul, cu 3-2.

 

