Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a "trădat" şi a ales Rapid - Antena Sport

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a "trădat" şi a ales Rapid

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a "trădat" şi a ales Rapid

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a “trădat” şi a ales Rapid

Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 8:25

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a trădat şi a ales Rapid

Olimpiu Moruţan, pe vremea când evolua la FCSB - Profimedia Images

Olimpiu Moruţan s-a înţeles cu Rapid, iar Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei celor de la FCSB, a avut o primă reacţie după “trădarea” mijlocaşului. Ultraşii nu l-au condamnat pe mijlocaşul de 26 de ani pentru decizia luată.

“E fotbalist, e alegerea lui, nu cred că ar trebui să fie cineva supărat. Dacă el a considerat că a prins un salariu mai bun și crede că e bine, eu unul nu sunt supărat. Fotbaliștii își aleg o carieră mai bună pentru ei și un salariu mai bun pentru ei.

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan s-a înţeles cu Rapid

Dacă el a ales așa, este strict problema lui. Eu nu sunt supărat pe el că a ales Rapid. E posibil să îl conteste, poate, cei de la tribuna I sau cei de la tribuna a doua, dar este strict problema lui. Nu sunt deranjat că joacă la o rivală, de ce să fiu deranjat dacă el asta a ales? Putem noi să-l luăm cu japca sau să facem anumite chestii? Nu.

E alegerea lui, important e la meciurile cu noi să nu joace bine și să luăm noi cele trei puncte. E un fost jucător care a jucat la noi, care, din punctul meu de vedere, și-a făcut treaba. Acum a venit în țară, a ales ce a vrut”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.

Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB în perioada 2018-2022, câştigând o Cupă a României. El a marcat 14 goluri în cele 107 apariţii.

Când semnează Moruţan cu Rapid

Victor Angelescu, oficialul celor de la Rapid, a vorbit recent din nou despre transferul lui Olimpiu Moruțan în Giulești. Președintele clubului din Giulești a anunțat ce mai ține în loc afacerea, dar și când ar trebui să ajungă mijlocașul de 26 de ani în România.

“În momentul de față, el ne poate ajuta foarte mult și cred că poate fi un jucător exponențial pentru Rapid. Este gata de joc, e apt din punct de vedere fizic. A jucat destul de puțin, probabil va avea nevoie de puțin timp să își intre în ritm, dar este apt de joc. Noi îl aducem ca pe un jucător foarte important.

Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris. E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine“, a spus oficialul clubului, potrivit digisport.ro.

În cele 17 meciuri disputate de Olimpiu Moruțan la Aris Salonic, el nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

