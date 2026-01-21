Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a "trădat" şi a ales Rapid - Antena Sport

Olimpiu Moruţan s-a înţeles cu Rapid, iar Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei celor de la FCSB, a avut o primă reacţie după “trădarea” mijlocaşului. Ultraşii nu l-au condamnat pe mijlocaşul de 26 de ani pentru decizia luată.

“E fotbalist, e alegerea lui, nu cred că ar trebui să fie cineva supărat. Dacă el a considerat că a prins un salariu mai bun și crede că e bine, eu unul nu sunt supărat. Fotbaliștii își aleg o carieră mai bună pentru ei și un salariu mai bun pentru ei.

Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan s-a înţeles cu Rapid

Dacă el a ales așa, este strict problema lui. Eu nu sunt supărat pe el că a ales Rapid. E posibil să îl conteste, poate, cei de la tribuna I sau cei de la tribuna a doua, dar este strict problema lui. Nu sunt deranjat că joacă la o rivală, de ce să fiu deranjat dacă el asta a ales? Putem noi să-l luăm cu japca sau să facem anumite chestii? Nu.

E alegerea lui, important e la meciurile cu noi să nu joace bine și să luăm noi cele trei puncte. E un fost jucător care a jucat la noi, care, din punctul meu de vedere, și-a făcut treaba. Acum a venit în țară, a ales ce a vrut”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.

Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB în perioada 2018-2022, câştigând o Cupă a României. El a marcat 14 goluri în cele 107 apariţii.