Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: "Ajunge ori în seara asta, ori mâine" - Antena Sport

Victor Angelescu, oficialul celor de la Rapid, a vorbit recent din nou despre transferul lui Olimpiu Moruțan în Giulești. Președintele clubului din Giulești a anunțat ce mai ține în loc afacerea, dar și când ar trebui să ajungă mijlocașul de 26 de ani în România.

Rapid a dat o adevărată lovitură în această perioadă de mercato și urmează în curând să oficializeze transferul lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic. Fotbalistul de națională va fi inițial împrumutat de clubul din Grecia, după care din vară giuleștenii vor putea să îi prelungească înțelegerea pe încă doi ani.

Victor Angelescu, noi detalii despre venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Recent, omul care reprezintă Rapidul din postura de președinte, Victor Angelescu, a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni și a anticipat că Moruțan va avea nevoie de puțin timp pentru a se adapta la ritmul echipei, ținând cont că la Aris Salonic nu a evoluat atât de mult. De când a fost transferat în Grecia, mijlocașul de 26 de ani a adunat 727 de minute, echivalentul a puțin peste opt meciuri întregi.

În plus, Angelescu a spus că singurul aspect care mai ține în loc venirea lui Moruțan la Rapid se leagă de Aris Salonic și Galatasaray, clubul din urmă având un procent dintr-un viitor transfer. În rest, afacerea e ca și rezolvată. Printre altele, oficialul a negat total cifrele vehiculate privind salariul jucătorului.

“În momentul de față, el ne poate ajuta foarte mult și cred că poate fi un jucător exponențial pentru Rapid. Este gata de joc, e apt din punct de vedere fizic.