Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: "Ajunge ori în seara asta, ori mâine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: “Ajunge ori în seara asta, ori mâine”

Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: “Ajunge ori în seara asta, ori mâine”

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 18:15

Comentarii
Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: Ajunge ori în seara asta, ori mâine

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci - Profimedia

Victor Angelescu, oficialul celor de la Rapid, a vorbit recent din nou despre transferul lui Olimpiu Moruțan în Giulești. Președintele clubului din Giulești a anunțat ce mai ține în loc afacerea, dar și când ar trebui să ajungă mijlocașul de 26 de ani în România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a dat o adevărată lovitură în această perioadă de mercato și urmează în curând să oficializeze transferul lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic. Fotbalistul de națională va fi inițial împrumutat de clubul din Grecia, după care din vară giuleștenii vor putea să îi prelungească înțelegerea pe încă doi ani.

Victor Angelescu, noi detalii despre venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Recent, omul care reprezintă Rapidul din postura de președinte, Victor Angelescu, a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni și a anticipat că Moruțan va avea nevoie de puțin timp pentru a se adapta la ritmul echipei, ținând cont că la Aris Salonic nu a evoluat atât de mult. De când a fost transferat în Grecia, mijlocașul de 26 de ani a adunat 727 de minute, echivalentul a puțin peste opt meciuri întregi.

În plus, Angelescu a spus că singurul aspect care mai ține în loc venirea lui Moruțan la Rapid se leagă de Aris Salonic și Galatasaray, clubul din urmă având un procent dintr-un viitor transfer. În rest, afacerea e ca și rezolvată. Printre altele, oficialul a negat total cifrele vehiculate privind salariul jucătorului.

În momentul de față, el ne poate ajuta foarte mult și cred că poate fi un jucător exponențial pentru Rapid. Este gata de joc, e apt din punct de vedere fizic.

Reclamă
Reclamă

A jucat destul de puțin, probabil va avea nevoie de puțin timp să își intre în ritm, dar este apt de joc. Noi îl aducem ca pe un jucător foarte important.

Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris. E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine“, a spus oficialul clubului, potrivit digisport.ro.

În cele 17 meciuri disputate de Olimpiu Moruțan la Aris Salonic, el nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipaEconomiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Observator
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
20:13
LIVE SCOREBodo/Glimt – Manchester City se joacă ACUM. Meci de gală și pentru Cristi Chivu. Scor „horror” pentru „cetățeni”
20:11
LIVE TEXTRomânia – Macedonia de Nord se joacă ACUM. “Tricolorii” își încheie aventura la EHF EURO 2026
20:06
Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: “Nu mă gândesc, nu-mi pasă”
20:03
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
19:52
Pep Guardiola, cheltuieli uriașe pe transferuri în Anglia! Ce record a stabilit antrenorul lui Manchester City
19:34
Ionuţ Lupescu, anunţ sumbru despre Cornel Dinu. De ce a lipsit de la demolarea stadionului Dinamo
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham