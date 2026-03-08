Reacţie clară înainte de Rapid - Craiova, după ce Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea din Oltenia - Antena Sport

Ştefan Baiaram (23 de ani) şi-a anunţat plecarea de la Craiova, după victoria din sferturile Cupei României, 3-1 cu CFR Cluj. “Perla” oltenilor a deszvăluit că are ok-ul conducerii să se transfere în străinătate, la finalul sezonului.

Directorul sportiv al Universității Craiova, Mario Felguiras, susţine că Baiaram era “la cald” după un meci în care marcase. Mai mult, oficialul susţine că toată lumea se gândeşte numai la îndeplinirea obiectivelor, cupa şi campionatul.

Reacţia Craiovei după ce Ştefan Baiaram a anunţat plecarea

“Eu spun că Baiaram e un copil de 22-23 de ani, e un băiat bun, care are energie bună. Anul ăsta a suferit și el mult și trebuie să-l protejăm, să-l încurajăm.

Dacă în vară pleacă sau nu, nu e important acum. Pentru noi contează meciul cu Rapid și apoi play-off-ul. Sigur că și Baiaram gândește la fel.

Sigur, după meci, era fericit, dăduse și gol, are și el visul lui, cum avem toți. E un băiat pe care trebuie să-l încurajăm pentru a ajuta Craiova și naționala României”, a spus Felgueiras, înaunte de Rapid – Craiova.