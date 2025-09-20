Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: "Ori nu-l interesează, ori nu vrea" - Antena Sport

Basarab Panduru a avut o reacţie dură, după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru, în partida pierdută cu 1-3 de FCSB cu Botoşani, în etapa a zecea a Ligii 1. Decarul campioanei nu i-a oferit banderola de căpitan mijlocaşului, când el a fost trimis în teren la pauză.
Florin Tănase a fost integralist în duelul cu moldovenii şi a purtat banderola pe tot parcursul partidei.
Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru în Botoşani – FCSB 3-1
În alte partide, când Darius Olaru nu era titular şi intra pe parcurs, banderola i se ceda, el fiind căpitanul FCSB-ului în mod normal. La meciul din această etapă nu s-a mai întâmplat asta, iar gestul lui Florin Tănase a fost analizat de Basarab Panduru.
Fostul internaţional a ridicat un semn de întrebare şi a transmis că ar putea exista un conflict între cei doi jucători ai campioanei.
“Acum câteva zile am auzit că s-ar putea să fie sau că este o problemă între ei doi, atunci nu mă miră că nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal, dacă ai o problemă cu un jucător.
Poate nu mai e căpitan, poate Tănase e. De ce să i-o dea? Crezi că Tănase nu ştie că Olaru e căpitan şi că trebuie să îi dea banderola? Ştie, ori nu-l interesează, ori nu vrea, ori el e numărul unu, căpitanul. Ceva e acolo”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Gigi Becali l-a taxat pe Darius Olaru
Acesta poate fi un semn al frsutrărilor pe care le are Darius Olaru faţă de ceea ce se întâmplă la FCSB. Recent, Gigi Becali dezvăluia faptul că mijlocaşul este extrem de nemulţumit atunci când i se schimbă poziţia de joc şi a dat de înţeles că între el şi Tănase există tensiuni atunci când evoluează împreună.
“Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Atât spun, nemulţumire că nu joacă, că de ce-l scot, că vrea să arate fiecare, s-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au niciun fel de griji. Banii îi iau pe bună dreptate, dar sunt unii care face nişte bani…
Ce să-i fac lui Olaru, el a zis că nu joacă în stânga, mă las de fotbal. Nu pot să-i zic, că-l iubesc pe Olaru, dar o să-i zic. El e pompos cu Tănase, ca să joace amândoi, să joace cu un închizător”, spunea Gigi Becali despre Darius Olaru, în urmă cu o săptămână, conform fanatik.ro.
