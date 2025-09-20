Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: "Ori nu-l interesează, ori nu vrea" - Antena Sport

Basarab Panduru a avut o reacţie dură, după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru, în partida pierdută cu 1-3 de FCSB cu Botoşani, în etapa a zecea a Ligii 1. Decarul campioanei nu i-a oferit banderola de căpitan mijlocaşului, când el a fost trimis în teren la pauză.

Florin Tănase a fost integralist în duelul cu moldovenii şi a purtat banderola pe tot parcursul partidei.

Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru în Botoşani – FCSB 3-1

În alte partide, când Darius Olaru nu era titular şi intra pe parcurs, banderola i se ceda, el fiind căpitanul FCSB-ului în mod normal. La meciul din această etapă nu s-a mai întâmplat asta, iar gestul lui Florin Tănase a fost analizat de Basarab Panduru.

Fostul internaţional a ridicat un semn de întrebare şi a transmis că ar putea exista un conflict între cei doi jucători ai campioanei.

“Acum câteva zile am auzit că s-ar putea să fie sau că este o problemă între ei doi, atunci nu mă miră că nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal, dacă ai o problemă cu un jucător.