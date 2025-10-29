Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița - FCSB 1-3: "Mă bucur că am câștigat un jucător" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”

Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”

Publicat: 29 octombrie 2025, 23:41

Comentarii
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: Mă bucur că am câștigat un jucător

Elias Charalambous / AntenaSport

Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Elias Charalambous a vorbit laudativ la final de meci despre tânărul fotbalist, considerând că este un mare plus pentru echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”A fost important că am câștigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Puțină lipsă de concentrare ne-a făcut să luăm gol. Acum trebuie să ne recuperăm pentru meciul următor. Cred că trebuia să închidem meciul mai devreme. Când îi dai adversarului șansa de a marca, trebuie să suferi până la final. Mă bucur că am câștigat un jucător tânăr, Dăncuș”, a declarat Elias Charalambous.

Tehnicianul a vorbit şi despre situaţia medicală a lui Miculescu, care a fost transportat la spital în urma unei accidentări. “Miculescu s-a dus la spital cu ambulanța pentru control, vom vedea mâine (n.r. joi, 30 octombrie). Nu ne gândim că urmează multe deplasări, le vom lua meci cu meci”, a mai spus antrenorul.

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
0:12 30 oct.
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi
0:09 30 oct.
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
23:50
Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor”
23:44
Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
23:40
Inter – Fiorentina 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obținut o victorie clară și a urcat pe podium
23:31
Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 2 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu 4 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”