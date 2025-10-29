Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița - FCSB 1-3: "Mă bucur că am câștigat un jucător" - Antena Sport

Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Elias Charalambous a vorbit laudativ la final de meci despre tânărul fotbalist, considerând că este un mare plus pentru echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”A fost important că am câștigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Puțină lipsă de concentrare ne-a făcut să luăm gol. Acum trebuie să ne recuperăm pentru meciul următor. Cred că trebuia să închidem meciul mai devreme. Când îi dai adversarului șansa de a marca, trebuie să suferi până la final. Mă bucur că am câștigat un jucător tânăr, Dăncuș”, a declarat Elias Charalambous.

Tehnicianul a vorbit şi despre situaţia medicală a lui Miculescu, care a fost transportat la spital în urma unei accidentări. “Miculescu s-a dus la spital cu ambulanța pentru control, vom vedea mâine (n.r. joi, 30 octombrie). Nu ne gândim că urmează multe deplasări, le vom lua meci cu meci”, a mai spus antrenorul.