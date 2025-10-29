Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital - Antena Sport

David Miculescu a părăsit terenul în minutul 65 al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB. Fotbalistul bucureştenilor a fost dus la ambulanță.

David Miculescu a început ca titular partida de Cupa României, dintre Gloria Bistrița și FCSB. După un duel cu Stejărel Vișinar, fotbalistul s-a resimţit şi a avut nevoie de intervenţia medicilor. El nu a mai putut continua însă partida, evitând să mai calce în picior. Susţinut de staff-ul medical, el a fost dus la ambulanță, unde i-a fost imobilizat piciorul.

Miculescu a fost transportat apoi la spital, iar accidentarea fotbalistului pare una foarte serioasă. Pentru gruparea roș-albastră urmează duelurile cu U Cluj și Basel din SuperLiga, respectiv Europa League. Accidentarea lui dă bătăi de cap staff-ului tehnic, în contextul în care mai sunt şi alte absenţe importante. Juri Cisotti, care a ieșit accidentat din meciul cu UTA Arad, nu a fost pe foaia de joc la meciul din Cupă, iar Mihai Popescu nu va mai evolua în acest sezon. Probleme mai sunt şi cu Joyskim Dawa, care este în proces de revenire.

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa.