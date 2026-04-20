Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”

Gigi Becali (67 de ani) l-a ridicat în slăvi pe unul dintre jucătorii săi, după victoria, cu 3-2, în faţa Farului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Florin Tănase (31 de ani). Tănase a înscris al treilea gol al FCSB-ului, în minutul 64. Patronul FCSB-ului e de părere că Tănase e cel mai bun jucător român, incluzând aici şi fotbaliştii din naţionala noastră.

“Cel mai bun jucător român, poate că greşesc, este Tănase. Aşa cred eu. E un jucător care organizează jocul la toată echipa. Părerea mea este că e cel mai bun jucător român. Cred mult în el. Prima dată când încep selecţia, o încep cu Tănase. E cel mai bun jucător român la ora asta. În seara asta am văzut fotbalist adevărat”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Becali a continuat cu laudele la adresa lui Florin Tănase, precizând ulterior că se referea şi la fotbaliştii din naţionala României. “Cel mai bun jucător din România e Tănase. Şi cel mai bun de la echipa naţională e Tănase. Mai bun decât Man, mai bun decât toată lumea. Jucător care îţi organizează tot jocul”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.

Farul – FCSB 2-3

FCSB a învins-o, luni seara, în deplasare, cu 3-2, pe Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.