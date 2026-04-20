Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”

Gigi Becali (67 de ani) l-a ridicat în slăvi pe unul dintre jucătorii săi, după victoria, cu 3-2, în faţa Farului.
Este vorba despre Florin Tănase (31 de ani). Tănase a înscris al treilea gol al FCSB-ului, în minutul 64. Patronul FCSB-ului e de părere că Tănase e cel mai bun jucător român, incluzând aici şi fotbaliştii din naţionala noastră.
Gigi Becali l-a lăudat la scenă deschisă pe Florin Tănase: “E cel mai bun jucător român”
“Cel mai bun jucător român, poate că greşesc, este Tănase. Aşa cred eu. E un jucător care organizează jocul la toată echipa. Părerea mea este că e cel mai bun jucător român. Cred mult în el. Prima dată când încep selecţia, o încep cu Tănase. E cel mai bun jucător român la ora asta. În seara asta am văzut fotbalist adevărat”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Becali a continuat cu laudele la adresa lui Florin Tănase, precizând ulterior că se referea şi la fotbaliştii din naţionala României. “Cel mai bun jucător din România e Tănase. Şi cel mai bun de la echipa naţională e Tănase. Mai bun decât Man, mai bun decât toată lumea. Jucător care îţi organizează tot jocul”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.
Farul – FCSB 2-3
FCSB a învins-o, luni seara, în deplasare, cu 3-2, pe Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.
La Ovidiu, bucureştenii l-au pierdut pe Miculescu, accidentat şi înlocuit încă din minutul 22. Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, prin Radaslavescu, din pasa lui Maftei, însă o parte de vină la gol o are şi portarul Târnovanu. Elevii lui Mirel Rădoi au întors rezultatul în decurs de numai opt minute din partea secundă. Mai întâi a egalat Joao Paulo, în minutul 56, cu un şut plasat din afara careului.
Şase minute mai târziu, Octavian Popescu a pasat de pe stânga în faţa porţii şi Cisotti i-a adus pe oaspeţi în avantaj, pentru ca în minutul 64 Florin Tănase să pătrundă în dribling şi să înscrie al treilea gol al roş-albaştrilor. Târnovanu a mai gafat o dată, iar constănţenii au punctat din nou, prin Alibec, în minutul 72, iar finalul a fost cu emoţii pentru bucureşteni. S-a încheiat însă Farul – FCSB 2-3 şi bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte. Farul e pe locul 7, având 23 de puncte.
