Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB - Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren - Antena Sport

FCSB a primit o nouă lovitură în timpul meciului FCSB – Oţelul Galaţi. Daniel Graovac a rezistat doar 35 de minute şi a fost nevoit să părăsească mai devreme meciul de pe Arena Naţională, din etapa cu numărul 11 a Ligii 1.
Fundaşul de 32 de ani din Bosnia a cerut schimbare după ce s-a întins pe gazon, iar în locul acestuia a fost introdus Vlad Chiricheş.
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi
La prima vedere, se pare că este vorba despre o problemă musculară a lui Daniel Graovac, ceea ce înseamnă că prezenţa fundaşului din Bosnia la următoarea partidă a campioanei României este sub semnul întrebării.
După meciul cu Oţelul, pe Arena Naţională va veni Young Boys Berna, pentru o partidă din etapa a doua a fazei principale Europa League. Elveţienii au câştigat duminică un meci nebun, cu şase goluri marcate în repriza secundă.
În locul lui Daniel Graovac a fost introdus Vlad Chiricheş, dar fundaşul de 35 de ani nu va fi o soluţie pentru Elias Charalambous în meciul de joi seară, deoarece acesta nu se află pe lista UEFA.
Daniel Graovac a ajuns la FCSB vara aceasta, din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat sezonul trecut la CFR Cluj. În România, el a mai evoluat la Astra Giurgiu.
- 500.000 de euro este cota de piaţă a lui Daniel Graovac, potrivit transfermarkt.com
