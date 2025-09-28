Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB - Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB - Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren

Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren

Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren

Publicat: 28 septembrie 2025, 21:19

Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren

Daniel Graovac, în FCSB - Oţelul Galaţi / Sport Pictures

FCSB a primit o nouă lovitură în timpul meciului FCSB – Oţelul Galaţi. Daniel Graovac a rezistat doar 35 de minute şi a fost nevoit să părăsească mai devreme meciul de pe Arena Naţională, din etapa cu numărul 11 a Ligii 1.

Fundaşul de 32 de ani din Bosnia a cerut schimbare după ce s-a întins pe gazon, iar în locul acestuia a fost introdus Vlad Chiricheş.

Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi

La prima vedere, se pare că este vorba despre o problemă musculară a lui Daniel Graovac, ceea ce înseamnă că prezenţa fundaşului din Bosnia la următoarea partidă a campioanei României este sub semnul întrebării.

După meciul cu Oţelul, pe Arena Naţională va veni Young Boys Berna, pentru o partidă din etapa a doua a fazei principale Europa League. Elveţienii au câştigat duminică un meci nebun, cu şase goluri marcate în repriza secundă.

În locul lui Daniel Graovac a fost introdus Vlad Chiricheş, dar fundaşul de 35 de ani nu va fi o soluţie pentru Elias Charalambous în meciul de joi seară, deoarece acesta nu se află pe lista UEFA.

Daniel Graovac a ajuns la FCSB vara aceasta, din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat sezonul trecut la CFR Cluj. În România, el a mai evoluat la Astra Giurgiu.

  • 500.000 de euro este cota de piaţă a lui Daniel Graovac, potrivit transfermarkt.com
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
