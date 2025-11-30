Milionarul care merge cu autobuzul, surprins lângă Gică Hagi la Ovidiu. Se pregăteşte o colaboare? - Antena Sport

I se spune milionarul care merge cu autbozul. A câștigat milioane de euro din fotbal, a apărat poarta României de zeci de ori și a jucat la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa. Despre Bogdan Lobonţ este vorba.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Pisica” din poarta naționalei – preferă să se deplaseze prin București cu metroul și autobuzul şi aşa a căpătat această “poreclă”. Cu modestia care îl caracterizează, Bogdan Lobonţ a început de jos şi în meseria de antrenor, după ce a pus ghetele în cui. Rămas liber de contract, după ce a reziliat cu CSM Olimpia Satu Mare, unde a ocupat funcția de director tehnic, Lobonţ a fost surprins la meciul Farul – FCSB.

El a urmărit meciul de lângă Gică Hagi, cu care s-a întreţinut. Rămâne de văzut dacă cei doi s-au întâlnit și pentru a discuta o colaborare în viitor. “Știți foarte bine cât îl iubesc pe Gică, pentru mine este ”Rege”. Continuă să facă lucruri fantastice la Constanța, scoate jucători pe bandă rulantă”, spunea Lobonț, în aprilie 2024.

„Metroul e cea mai bună variantă. Cu mașina fac mai mult!”

„De la mine din cartier, din Aviației, și până la Federație, cu mașina, am făcut cu 15 minute mai mult. Pentru mine, într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, metroul este cel mai comod mijloc de locomoție. Am două minute de așteptare în stație și 20-25 de minute până la Piața Muncii”, a explicat Lobonţ de ce merge cu mijloacele de transport în comun.