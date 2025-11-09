Risto Radunovic, dur după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe” - Antena Sport

Închide meniul
Risto Radunovic, dur după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe”

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 22:48

Risto Radunovic / SPORT PICTURES

FCSB a făcut un pas greșit în campionat, asta după ce a scos doar un punct pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 15 din Liga 1.

Campioana României a jucat finalul de meci în inferioritate numerică, după ce Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în interval de trei minute.

Risto Radunovic, dezamăgit după remiza cu Hermannstadt: „Eram obligați să câștigăm”

FCSB a ratat șansa de a se apropia de zona de play-off, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Elias Charalambous a egalat pe final, prin Dennis Politic.

După fluierul final, Risto Radunovic a avut un discurs destul de dur cu privire la jocul echipei și a transmis că formația roș-albastră mai are mult de lucru pentru a-și securiza locul în primele șase.

„Am primit 3 goluri, sunt supărat pentru acest lucru. Nu putem avea pretenții mari ca echipă și să primim trei goluri la un meci de campionat. Sunt lucruri care trebuiesc îmbunătățite și să câștigăm. Mai avem 14 meciuri, trebuie să asigurăm locul de play-off, suntem foarte departe.

Jocul per total nu ne-a mulțumit cu nimic. Nu am făcut bine, nu am câștigat. S-au făcut multe rezultate care erau în favoarea noastră, eram obligați să câștigăm meciul și nu am făcut-o. Avem automatisme, avem jucători în careu, suntem periculoși. În seara asta am avut situații, dar nu am marcat. Sper că o vom face în următoarele meciuri.

O să fie un plus pentru noi că vom acumula meciuri puternice și vom fi mai puternici. Normal, trebuie să rămânem pozitivi, ne aflăm la un club cu pretenții mari și trebuie să arătăm asta și pe teren”, a declarat Risto Radunovic, potrivit digisport.ro.

