Risto Radunovic, dur după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe” - Antena Sport

FCSB a făcut un pas greșit în campionat, asta după ce a scos doar un punct pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 15 din Liga 1.

Campioana României a jucat finalul de meci în inferioritate numerică, după ce Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în interval de trei minute.

Risto Radunovic, dezamăgit după remiza cu Hermannstadt: „Eram obligați să câștigăm”

FCSB a ratat șansa de a se apropia de zona de play-off, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Elias Charalambous a egalat pe final, prin Dennis Politic.

După fluierul final, Risto Radunovic a avut un discurs destul de dur cu privire la jocul echipei și a transmis că formația roș-albastră mai are mult de lucru pentru a-și securiza locul în primele șase.

„Am primit 3 goluri, sunt supărat pentru acest lucru. Nu putem avea pretenții mari ca echipă și să primim trei goluri la un meci de campionat. Sunt lucruri care trebuiesc îmbunătățite și să câștigăm. Mai avem 14 meciuri, trebuie să asigurăm locul de play-off, suntem foarte departe.