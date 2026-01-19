"Ruşinos, usturător" Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: "Aş fi un idiot să vorbesc despre asta" - Antena Sport

Paul Papp nu s-a ferit de cuvinte după ce Petrolul a fost umilită de Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei cu numărul 22. Oltenii s-au impus cu 4-0.

Papp a refuzat să vorbească la zona mixtă despre problemele financiare de la Petrolul, după eşecul ruşinos cu Craiova. Ca în multe alte rânduri, jucătorul “lupilor galbeni” a avut un discurs spumos.

Paul Papp a evitat discuţia despre problemele financiare de la Petrolul, după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot dacă aş vorbi despre asta”

„La toate golurile am făcut greșeli. Clar ne-au surclasat în seara asta. Au fost mult mai buni decât noi. Au avut intensitate, ceea ce noi nu am avut în prima repriză.

În a doua, să spun așa, am avut 15-20 de minute în care am dominat, dar am dominat pentru că și ei s-au retras. Aveau 2-0, este normal. Aș fi un idiot dacă aș vorbi despre situația financiară după acest rezultat.

Rușinos, usturător! Nu am făcut o partidă deloc bună. Cuvintele sunt de prisos. Suntem jos acolo. O să fie greu rău de tot. Eu zic că Craiova a fost prea bună. Are un lot bun, echipă bună. Ce să zic, au față de titlu.