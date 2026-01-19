"Ruşinos, usturător" Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: "Aş fi un idiot să vorbesc despre asta" - Antena Sport

Paul Papp nu s-a ferit de cuvinte după ce Petrolul a fost umilită de Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei cu numărul 22. Oltenii s-au impus cu 4-0.
Papp a refuzat să vorbească la zona mixtă despre problemele financiare de la Petrolul, după eşecul ruşinos cu Craiova. Ca în multe alte rânduri, jucătorul “lupilor galbeni” a avut un discurs spumos.
Paul Papp a evitat discuţia despre problemele financiare de la Petrolul, după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot dacă aş vorbi despre asta”
„La toate golurile am făcut greșeli. Clar ne-au surclasat în seara asta. Au fost mult mai buni decât noi. Au avut intensitate, ceea ce noi nu am avut în prima repriză.
În a doua, să spun așa, am avut 15-20 de minute în care am dominat, dar am dominat pentru că și ei s-au retras. Aveau 2-0, este normal. Aș fi un idiot dacă aș vorbi despre situația financiară după acest rezultat.
Rușinos, usturător! Nu am făcut o partidă deloc bună. Cuvintele sunt de prisos. Suntem jos acolo. O să fie greu rău de tot. Eu zic că Craiova a fost prea bună. Are un lot bun, echipă bună. Ce să zic, au față de titlu.
Noi suntem acolo jos, ne chinuim. Altceva nu pot să zic, că am fost noi slabi și au profitat de asta. Ce să zic, au fost buni.
Mă îngrozește că am luat patru goluri făcute cadou. Mă gândesc la defensivă în primul rând. Noi, care eram una dintre cele mai bune echipe în defensivă, uite că în seara asta am luat patru și nu este bine deloc.
Campionatele le câștigă apărarea, dar și salvările tot apărarea le face, așa că suntem supărați toți. Sper să ne revenim. Înfrângere grea, usturătoare, rușinoasă.
Trebuie să stăm în casă, cu capul în pământ. Venim la antrenament, trebuie să ne pregătim ca de obicei și să vedem cum va fi următorul meci cu Farul.
Azi au fost niște greșeli impardonabile din partea noastră și cam asta ar fi”, a declarat Paul Papp, la zona mixtă, după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4.
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au revenit pe primul loc
Echipa Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, cu 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Liga 1.
Deşi în urmă cu o săptămână era dat ca şi plecat de la Craiova, Steven Nsimba a fost titular la reluarea sezonului din Liga 1 şi a demonstrat că poate fi un jucător decisiv pentru lider. La Ploieşti, arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalty pentru olteni după un fault al lui Ignat la Cicâldău, iar Nsimba a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 16. După numai un minut, acelaşi Nsimba a şutat de la distanţă, plasat, l-a învins din nou pe Krell, ducând scorul la 2-0.
Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 25, când Papp nu a ajuns la centrarea lui Rareş Pop, iar Etim a înscris pentru oaspeţi în minutul 38, dar golul a fost anulat de VAR pentru o poziţie de offside. Roche a căutat poarta cu o foarfecă, în minutul 61, dar nu a găsit-o, în timp ce elevii lui Coelho au reuşit să îşi securizeze victoria în minutul 81. Diogo Rodrigues a greşit la o minge pe care a vrut să o trimită către Krell, cu capul, Baiaram a recuperat şi a înscris la colţul lung.
Meciul a fost închis de golul lui Luca Băsceanu, din penalty, în al cincilea minut de prelungire al meciului şi Universitatea Craiova s-a impus la Ploieşti, cu Petrolul, cu 4-0, revenind pe prima treaptă a podiumului, cu 43 de puncte, urmată de Rapid (42 de puncte) şi Dinamo (41). Petrolul este pe 13, cu 20 de puncte.
