S-a încheiat scandalul la FCSB? Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana: "Nu mor caii când voi câinii!" - Antena Sport

FCSB a pierdut cu Steaua Roşie Belgrad, chiar dacă a avut avantajul unui om în plus. La finalul partidei, fanii i-au luat la rost pe fotbalişti. Interesant este că, unul dintre jucători – Creţu – a avut o ieşire la adresa altui coleg. Ce s-a întâmplat imediat după meci?
Cum fanii erau foarte supăraţi, Creţu a justificat astfel eşecul. „Dacă ăla doarme în p*** mea pe el acolo, ce să facem?!”, a întrebat Crețu către suporteri, cu trimitere la Ngezana, care a greşit la gol.
Episodul a apărut în spaţiul public, iar mulţi oameni de fotbal au criticat gestul lui Creţu. Pentru a închide scandalul iscat, Valentin Crețu a postat un selfie alături de Ngezana cu mesajul „Nu mor caii când vor câinii!” și o melodie sugestivă, „Champion” („Campion”).
