Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă "Cobra" - Antena Sport

Gigi Becali își dorește să o revoluționeze pe FCSB după ce echipa sa a ratat în premieră play-off-ul, iar patronul vrea să îl aducă alături de club pe Adrian Ilie. Latifundiarul din Pipera i-ar fi pregătit inclusiv oferta celui poreclit “Cobra”, care vrea să discute și cu Mihai Stoica până să dea un răspuns exact.

FCSB a înregistrat o contraperformanță rușinoasă la final de sezon regulat și a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, devenind prima campioană en-titre care “reușește” așa ceva în România. Încă din ziua care a consemnat dezastrul, Gigi Becali a anunțat că vrea să facă schimbări radicale la echipa sa, iar printre ele se numără înființarea unui departament de scouting.

Ce se întâmplă cu negocierile dintre Ilie și Becali

La o zi distanță după declarațiile respective, patronul FCSB-ului și-a exprimat intenția de a-l aduce în acest proiect și pe Adrian Ilie, unul dintre cei mai buni atacanți ai României. “Cobra” a vorbit și el despre acest interes și a recunoscut că ar lua în considerare negocierile doar dacă s-ar pune problema să conducă strict departamentul de scouting, pentru că nu dorește o funcție de conducere în cadrul clubului.

Potrivit fanatik.ro, Ilie a discutat cu Becali și în momentul de față are contractul pe masă pentru a deveni noul director tehnic al echipei roș-albastre. Această funcție se va ocupa în principal de departamentul de scouting pe care latifundiarul din Pipera vrea să îl înființeze, dar va presupune și prezența la antrenamente și supervizarea lor.

În cazul în care va accepta oferta, Ilie va primi un salariu de 12.000 de euro lunar. În momentul de față, fostul jucător nu a dat un răspuns concret, pentru că vrea să poarte înainte o discuție și cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care în ultima perioadă a avut multiple atribuții la FCSB.