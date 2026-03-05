Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă "Cobra" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă "Cobra"

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă "Cobra"

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă “Cobra”

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 8:32

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă lui Adrian Ilie! Cum arată oferta și ce așteaptă Cobra

Gigi Becali - Adrian Ilie / Colaj Profimedia + AntenaSport

Gigi Becali își dorește să o revoluționeze pe FCSB după ce echipa sa a ratat în premieră play-off-ul, iar patronul vrea să îl aducă alături de club pe Adrian Ilie. Latifundiarul din Pipera i-ar fi pregătit inclusiv oferta celui poreclit “Cobra”, care vrea să discute și cu Mihai Stoica până să dea un răspuns exact.

FCSB a înregistrat o contraperformanță rușinoasă la final de sezon regulat și a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, devenind prima campioană en-titre care “reușește” așa ceva în România. Încă din ziua care a consemnat dezastrul, Gigi Becali a anunțat că vrea să facă schimbări radicale la echipa sa, iar printre ele se numără înființarea unui departament de scouting.

Ce se întâmplă cu negocierile dintre Ilie și Becali

La o zi distanță după declarațiile respective, patronul FCSB-ului și-a exprimat intenția de a-l aduce în acest proiect și pe Adrian Ilie, unul dintre cei mai buni atacanți ai României. “Cobra” a vorbit și el despre acest interes și a recunoscut că ar lua în considerare negocierile doar dacă s-ar pune problema să conducă strict departamentul de scouting, pentru că nu dorește o funcție de conducere în cadrul clubului.

Potrivit fanatik.ro, Ilie a discutat cu Becali și în momentul de față are contractul pe masă pentru a deveni noul director tehnic al echipei roș-albastre. Această funcție se va ocupa în principal de departamentul de scouting pe care latifundiarul din Pipera vrea să îl înființeze, dar va presupune și prezența la antrenamente și supervizarea lor.

În cazul în care va accepta oferta, Ilie va primi un salariu de 12.000 de euro lunar. În momentul de față, fostul jucător nu a dat un răspuns concret, pentru că vrea să poarte înainte o discuție și cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care în ultima perioadă a avut multiple atribuții la FCSB.

În cazul în care va semna, Ilie nu ar fi la prima sa aventură la FCSB, echipă unde a mai fost manager general în sezonul 2007/08. Atunci, nu a stat foarte mult în conducerea clubului din cauza unor divergențe.

1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 "Îl dau imediat!" Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: "M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic" 5 "Asta să-l întrebaţi pe Chivu!" Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. "Mentalităţi diferite" 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
