"Să nu facem asta!" Elias Charalambous a descris într-un singur cuvânt scandalul cu Marius Şumudică, de după FCSB - Rapid 0-0 - Antena Sport

Elias Charalambous a ţinut să facă lumină şi a descris într-un singur cuvânt scandalul cu Marius Şumudică. Antrenorul FCSB-ului a vorbit despre incidentele de la finalul meciului cu Rapid, când a părut a se încăiera cu „Şumi”.

Tehnicianul campioanei Ligii 1 asigură că va rămâne prieten cu Marius Şumudică. A explicat că a ajuns să se certe din cauza unei „neînţelegeri”.

Charalambous şi Şumudică au fost atât coechipieri în trecut. Mai mult, cipriotul a şi fost antrenat de Şumudică la FC Vaslui.

„Cred că am început meciul foarte bine, am avut ocazii importante de a marca. Când nu reuşeşti să înscrii, ajunge şi adversarul la poarta ta. Rapid a avut două şanse de a înscrie. Trebuie să recunosc că aşa au stat lucrurile azi. Singurul lucru care ne-a lipsit a fost faptul că nu am reuşit să marcăm.

Ştiam că au schimbat sistemul de joc. Băieţii au făcut ce le-am cerut, au făcut pressing sus. Dar atunci când nu înscrii, cu siguranţă şi adversarul are şanse. În general, noi am fost echipa care putea câştiga.