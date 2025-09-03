"Să nu ne îmbătăm cu apă rece". Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

Închide meniul
"Să nu ne îmbătăm cu apă rece". Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu

Home | Fotbal | Liga 1 | “Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu

“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu

Publicat: 3 septembrie 2025, 9:48

Comentarii
Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu

Marius Şumudică, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al oltenilor lui Mirel Rădoi, “Şumi” a lansat un avertisment şi a transmis că adevărata bătălie pentru titlu se va da în play-off.

Fostul antrenor de la Rapid a punctat şi faptul că echipele din a doua parte a clasamentului îşi vor putea reveni, pe parcurs, pentru a se bate la play-off. Acesta a amintit de CFR Cluj, în special, ţinând cont că clujenii nu vor evolua în grupele competiţiilor europene.

Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova

Marius Şumudică a mai declarat şi că Universitatea Craiova are un astfel de parcurs şi prin prisma faptului că lui Mirel Rădoi i s-a dat mână liberă, în tot ceea ce priveşte echipa.

“Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi, deci este un factotum acolo, el decide, el face, rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor. Nu în ultimul rând, dacă au mai făcut două transferuri, probabil s-au gândit că jucând în trei fundași centrali, tot timpul va trebui să aibă soluții la fundașii centrali.

Este devreme, dar este una dintre candidatele la titlu, clar. Fiindcă în play-off, v-am mai spus, este un alt campionat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe, care unele ajung conjunctural acolo.

Or să vină echipe din spate, iar în momentul în care intri în play-off, acolo se joacă pe trei puncte, nu se mai joacă pe un punct jumătate. Acum, când iei un punct sau când piezi, e același lucru. Important este să, la final, după 30 de etape, să prinzi primele șase. După care începe un alt campionat.

Eu sunt ferm convins că atât FCSB-ul cât și CFR Cluj, mai ales că CFR Cluj a ieșit din competițiile europene, vor fi în play-off, sunt două echipe care vor fi în play-off. Eu o văd și pe Dinamo un play-off, la modul cum joacă în momentul de față și emulația care s-a creat în jurul acestei echipe, și mai ales șansa de a juca în Europa. Rapid, bineînțeles, sunt acolo, un start foarte bun”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, având 20 de puncte, acumulate după opt runde disputate. Oltenii lui Mirel Rădoi sunt neînvinşi, având două rezultate de egalitate înregistrate, cu UTA şi cu Botoşani.

Comentarii


