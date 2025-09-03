"Să nu ne îmbătăm cu apă rece". Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al oltenilor lui Mirel Rădoi, “Şumi” a lansat un avertisment şi a transmis că adevărata bătălie pentru titlu se va da în play-off.

Fostul antrenor de la Rapid a punctat şi faptul că echipele din a doua parte a clasamentului îşi vor putea reveni, pe parcurs, pentru a se bate la play-off. Acesta a amintit de CFR Cluj, în special, ţinând cont că clujenii nu vor evolua în grupele competiţiilor europene.

Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova

Marius Şumudică a mai declarat şi că Universitatea Craiova are un astfel de parcurs şi prin prisma faptului că lui Mirel Rădoi i s-a dat mână liberă, în tot ceea ce priveşte echipa.

“Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi, deci este un factotum acolo, el decide, el face, rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor. Nu în ultimul rând, dacă au mai făcut două transferuri, probabil s-au gândit că jucând în trei fundași centrali, tot timpul va trebui să aibă soluții la fundașii centrali.

Este devreme, dar este una dintre candidatele la titlu, clar. Fiindcă în play-off, v-am mai spus, este un alt campionat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe, care unele ajung conjunctural acolo.