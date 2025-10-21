"Şansele sunt aproape zero". Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos - Antena Sport

Închide meniul
“Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 8:15

Jucătorii de la FCSB, după meciul cu Metaloglobus / Sport Pictures

Daniel Pancu nu crede că FCSB mai poate emite pretenții la titlu în acest sezon, ținând cont de forma pe care a arătat-o campioana în prima parte a sezonului regular. Fostul selecționer al României Under-21 este de părere totuși că formația lui Elias Charalambous are șanse la play-off, distanța dintre ea și ultimul loc disponibil pentru accederea în primele 6 fiind de șase puncte.

FCSB se află într-o situație ingrată în campionat, acolo unde după ce a reușit să lege două victorii consecutive, a urmat un eșec total surprinzător în fața nou-promovatei Metaloglobus. În baza rezultatului de la Clinceni, dar și a ce s-a întâmplat în prima parte a stagiunii cu roș-albaștrii, Daniel Pancu nu crede că echipa va ajunge la trei titluri la rând.

Daniel Pancu o scoate pe FCSB din lupta la titlu

Suntem atât de devreme ca să dăm verdicte… Toată lumea se aștepta ca FCSB să aibă 3-4 victorii la rând, nu le-a mai reușit și nu știu dacă le va mai reuși.

Cred că e foarte greu, aproape imposibil ca cineva de la FCSB să se mai gândească la titlu. Asta da, putem spune asta, la titlu. Distanța față de play-off e 6 puncte.

La campionat nu mai… din punctul meu de vedere șansele sunt aproape zero. La play-off șansele rămân, cu toate că au de jucat cu Rapid, Dinamo…“, a spus fostul atacant, potrivit gsp.ro.

În acest moment, FCSB este pe locul 12 în campionat, la șase puncte de play-off și șapte de ultima poziție din Liga 1. După 13 etape, campioana en-titre are un bilanț de trei victorii, patru remize și șase eșecuri, iar ultimele două partide pe care le mai are de disputat în turul sezonului regular sunt contra lui UTA Arad și “U” Cluj.

