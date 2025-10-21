"Şansele sunt aproape zero". Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos - Antena Sport

Daniel Pancu nu crede că FCSB mai poate emite pretenții la titlu în acest sezon, ținând cont de forma pe care a arătat-o campioana în prima parte a sezonului regular. Fostul selecționer al României Under-21 este de părere totuși că formația lui Elias Charalambous are șanse la play-off, distanța dintre ea și ultimul loc disponibil pentru accederea în primele 6 fiind de șase puncte.

FCSB se află într-o situație ingrată în campionat, acolo unde după ce a reușit să lege două victorii consecutive, a urmat un eșec total surprinzător în fața nou-promovatei Metaloglobus. În baza rezultatului de la Clinceni, dar și a ce s-a întâmplat în prima parte a stagiunii cu roș-albaștrii, Daniel Pancu nu crede că echipa va ajunge la trei titluri la rând.

Daniel Pancu o scoate pe FCSB din lupta la titlu

“Suntem atât de devreme ca să dăm verdicte… Toată lumea se aștepta ca FCSB să aibă 3-4 victorii la rând, nu le-a mai reușit și nu știu dacă le va mai reuși.

Cred că e foarte greu, aproape imposibil ca cineva de la FCSB să se mai gândească la titlu. Asta da, putem spune asta, la titlu. Distanța față de play-off e 6 puncte.

La campionat nu mai… din punctul meu de vedere șansele sunt aproape zero. La play-off șansele rămân, cu toate că au de jucat cu Rapid, Dinamo…“, a spus fostul atacant, potrivit gsp.ro.