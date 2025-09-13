"Să nu vă mire". Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului - Antena Sport

Închide meniul
“Să nu vă mire”. Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 21:31

Să nu vă mire. Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului

Jucătorii de la FC Argeș, înainte de meciul cu UTA / Sport Pictures

Basarab Panduru, fostul membru al Generației de Aur, a analizat remiza dintre FC Argeș și UTA Arad și a ajuns la concluzia că un fotbalist al piteștenilor ar putea ajunge la FCSB. După ce Mario Tudose a fost la un pas de a semna cu roș-albaștri din vară, fostul jucător l-a asociat pe brazilianul Caio Feriera cu o eventuală mutare la campioana en-titre.

Concluzia lui Panduru a venit ca urmare a unor declarații oferite la final de Bogdan Andone, tehnicianul revelației de pe locul 3 din campionat.

Ce a spus Panduru despre Caio

Caio este unul dintre cei mai eficienți jucători de la FC Argeș în acest start de sezon. După nouă etape, sud-americanul adus în vară de la Bălți a înregistrat două goluri și trei pase decisive.

După duelul piteștenilor cu UTA Arad, încheiat 3-3, Basarab Panduru a vorbit despre posibilitatea ca brazilianul să fie transferat de FCSB. Declarația sa vine în contextul în care Bogdan Andone și-a criticat jucătorii din ofensivă că nu fac atât de bine faza defensivă.

Fostul membru al Generației de Aur a interpretat că antrenorul de la FC Argeș vrea să vadă jucătorii săi cum ies la rampă, în speranța că unii dintre ei vor fi vânduți pentru a ajuta clubul să supraviețuiască.

Andone a spus că cu ăștia de pe benzi marchează mult, dar nu fac faza de apărare. «Dar stai puțin, că trebuie să-l vindem pe Caio, că din asta trăim. Trebuie să fim cu toții o echipă și să facem ceva.

Caio are 24 de ani. Trebuie să-l vindem, că dacă vrem să facem echipă și la anul și să meargă lucrurile bine, trebuie să facem ceva și să vindem ceva». Să nu vă mire dacă va ajunge Caio la FCSB. Tudose ar fi ajuns de acum“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.

FC Argeș, din postura de nou-promovată, are un bilanț de cinci victorii, un egal și trei eșecuri.

