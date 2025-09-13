"Să nu vă mire". Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului - Antena Sport

Jucătorii de la FC Argeș, înainte de meciul cu UTA / Sport Pictures

Basarab Panduru, fostul membru al Generației de Aur, a analizat remiza dintre FC Argeș și UTA Arad și a ajuns la concluzia că un fotbalist al piteștenilor ar putea ajunge la FCSB. După ce Mario Tudose a fost la un pas de a semna cu roș-albaștri din vară, fostul jucător l-a asociat pe brazilianul Caio Feriera cu o eventuală mutare la campioana en-titre.

Concluzia lui Panduru a venit ca urmare a unor declarații oferite la final de Bogdan Andone, tehnicianul revelației de pe locul 3 din campionat.

Ce a spus Panduru despre Caio

Caio este unul dintre cei mai eficienți jucători de la FC Argeș în acest start de sezon. După nouă etape, sud-americanul adus în vară de la Bălți a înregistrat două goluri și trei pase decisive.

După duelul piteștenilor cu UTA Arad, încheiat 3-3, Basarab Panduru a vorbit despre posibilitatea ca brazilianul să fie transferat de FCSB. Declarația sa vine în contextul în care Bogdan Andone și-a criticat jucătorii din ofensivă că nu fac atât de bine faza defensivă.

Fostul membru al Generației de Aur a interpretat că antrenorul de la FC Argeș vrea să vadă jucătorii săi cum ies la rampă, în speranța că unii dintre ei vor fi vânduți pentru a ajuta clubul să supraviețuiască.