"Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist". Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali - Antena Sport

“Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali

Publicat: 7 august 2025, 19:32

Dennis Politic, la FCSB/ Sport Pictures

Dennis Politic a fost taxat de Bogdan Stelea, după dezvăluirile lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis că mijlocaşul se simte extrem de obosit, motiv pentru care nu bifează prea multe minute la FCSB.

În acest context, Bogdan Stelea a ridicat un semn de întrebare în privinţa capacităţii la efort a lui Dennis Politic. Fostul portar a transmis că mijlocaşul ar trebui să se gândească serios dacă vrea să-şi urmeze cariera de jucător profesionist.

Bogdan Stelea a mai dezvăluit că adevărata problemă a lui Dennis Politic este una mentală. Fostul portar a transmis că şi el, pe tot parcursul carierei, a resimţit oboseala, însă nu s-a plâns niciodată.

“Nu îmi aduc aminte în 23 de ani să nu fi fost obosit. În marea majoritate a timpului eram, dar nu spuneam niciodată. Politic are o problemă mentală, că suferă. Trebuie să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist sau nu. Toată lumea suferă și e obosită, dar cu asta înveți să trăiești.

La început de sezon e normal să spui că ești obosit. Faci pregătire, suferi, despre asta e vorba. Jocul de profesionist nu e de plăcere, că nu faci ce vrei tu, ci ce trebuie să faci. Trebuie să înveți să suferi și să te gândești la cel de lângă tine, care suferă și el.

La un moment dat, ajungi să fii foarte bine pregătit și uiți de suferința asta dacă te obișnuiești cu ea. Eu, de exemplu, nu ar fi trebuit să alerg. M-am antrenat aiurea de multe ori“, a declarat Bogdan Stelea, conform digisport.ro.

Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un gol în Supercupa României, dar de atunci evoluţiile sale au fost modeste. Gigi Becali a dezvăluit că Politic este obosit după sesiunile de antrenamente ale lui Neubert.

Ce a făcut, ce n-a făcut, zice: ‘Domne, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit. Domne, n-am făcut așa ceva până acum, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit’.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Păi, până când? Trebuie odată. El poate juca, el nu e accidentat. E obosit. A doua repriză, dacă e nevoie, îl folosim, nu?”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

