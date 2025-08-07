"Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist". Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali - Antena Sport

Dennis Politic a fost taxat de Bogdan Stelea, după dezvăluirile lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis că mijlocaşul se simte extrem de obosit, motiv pentru care nu bifează prea multe minute la FCSB.

În acest context, Bogdan Stelea a ridicat un semn de întrebare în privinţa capacităţii la efort a lui Dennis Politic. Fostul portar a transmis că mijlocaşul ar trebui să se gândească serios dacă vrea să-şi urmeze cariera de jucător profesionist.

Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali

Bogdan Stelea a mai dezvăluit că adevărata problemă a lui Dennis Politic este una mentală. Fostul portar a transmis că şi el, pe tot parcursul carierei, a resimţit oboseala, însă nu s-a plâns niciodată.

“Nu îmi aduc aminte în 23 de ani să nu fi fost obosit. În marea majoritate a timpului eram, dar nu spuneam niciodată. Politic are o problemă mentală, că suferă. Trebuie să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist sau nu. Toată lumea suferă și e obosită, dar cu asta înveți să trăiești.

La început de sezon e normal să spui că ești obosit. Faci pregătire, suferi, despre asta e vorba. Jocul de profesionist nu e de plăcere, că nu faci ce vrei tu, ci ce trebuie să faci. Trebuie să înveți să suferi și să te gândești la cel de lângă tine, care suferă și el.