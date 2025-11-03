Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB - Antena Sport

Neluțu Varga a oferit o primă reacție despre posibilele transferurile ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul de la CFR Cluj i-a dat răspunsul lui Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera i-a pus pe lista de transferuri pe cei doi jucători. Becali vrea să-și întărească echipa în perioada de mercato de iarnă și vrea să-i aducă pe Munteanu și Emerllahu sub comanda lui Elias Charalambous.

Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB

Gigi Becali s-a arătat dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu, și încă un milion de euro pentru a obține și semnătura lui Lindon Emerllahu.

Neluțu Varga a oferit o replică fermă și a transmis că mijlocașul kosovar de 22 de ani e „netransferabil”, dorind să obțină o sumă mult mai mare în schimbul lui.

„Emerllahu este netransferabil. Nu se vinde nimic, cu astfel de prețuri. Nu are rost să discutăm asemenea subiecte”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.