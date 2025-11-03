Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB

3 noiembrie 2025

Gigi Becali şi Neluţu Varga / Colaj Hepta

Neluțu Varga a oferit o primă reacție despre posibilele transferurile ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul de la CFR Cluj i-a dat răspunsul lui Gigi Becali. 

Latifundiarul din Pipera i-a pus pe lista de transferuri pe cei doi jucători. Becali vrea să-și întărească echipa în perioada de mercato de iarnă și vrea să-i aducă pe Munteanu și Emerllahu sub comanda lui Elias Charalambous. 

Gigi Becali s-a arătat dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu, și încă un milion de euro pentru a obține și semnătura lui Lindon Emerllahu. 

Neluțu Varga a oferit o replică fermă și a transmis că mijlocașul kosovar de 22 de ani e „netransferabil”, dorind să obțină o sumă mult mai mare în schimbul lui. 

„Emerllahu este netransferabil. Nu se vinde nimic, cu astfel de prețuri. Nu are rost să discutăm asemenea subiecte”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro. 

Înainte ca Neluțu Varga să reacționeze, Gigi Becali dădea de înțeles că a început deja discuțiile cu acesta privind transferurile celor doi jucători. 

„Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie. Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.  

Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

