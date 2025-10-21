Jaqueline Cristian își continua forma bună din Japonia. Românca a debutat cu dreptul la Tokyo - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian își continua forma bună din Japonia. Românca a debutat cu dreptul la Tokyo

Publicat: 21 octombrie 2025, 8:59

Jaqueline Cristian, în timpul unui turneu / Profimedia

Jaqueline Cristian s-a calificat marţi în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Alina Charaeva cu 6-2, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline Cristian (27 ani, 42 WTA) a avut nevoie de o oră şi 34 de minute pentru a trece ce Charaeva (23 ani, 150 WTA), sportivă venită din calificări.

Jaqueline Cristian, debut cu dreptul în capitala Japoniei

Românca se impusese şi în prima lor confruntare, în 2021, în calificări la Sankt Petersburg, cu 4-6, 6-1, 6-2. În urma victoriei sale contra lui Charaeva, locul 42 WTA își continuă forma bună arătată în Japonia, unde a ajuns acum o săptămână și în semifinalele de la Osaka.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă rusoaică, pe Ekaterina Alexandrova, a treia favorită a competiției.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian şi Alexandrova (30 ani, 10 WTA), potrivit agerpres.ro.

