Scene rare în Metaloglobus - CFR Cluj! 3 penalty-uri într-o singură repriză! - Antena Sport

Scene rare în Metaloglobus – CFR Cluj! 3 penalty-uri într-o singură repriză!

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 22:25

Au fost scene rare în Metaloglobus – CFR Cluj, duel din etapa a 9-a a Ligii 1. Concret, centralul partidei a dictat 3 lovituri de la 11 metri, în primele 45 de minute.

Arbitrul Andrei Moroiță a dictat prima lovitură de la 11 metri în minutul 3. Atunci, Coco, aflat la debutul la CFR Cluj, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes. Penalty-ul a fost transformat de Huiban.

Scene rare: 3 penalty-uri în prima repriză din Metaloglobus – CFR Cluj!

Mai apoi, în minutul 36, Moroiță a dictat un penalty în favoarea lui CFR Cluj, după un henț comis, în careu, de Camara. Meriton Korenica și-a trecut numele pe lista marcatorilor, după ce a înscris de la punctul cu var.

În prelungirile primei reprize, mai exact în minutul 45+4, CFR Cluj a primit încă un penalty după ce Korenica a fost faultat în careu, iar faza a fost revăzută la monitorul VAR.

Același Korenica avea însă să rateze lovitura de la 11 metri, iar cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, scor 1-1.

