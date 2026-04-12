Schimbare în conducerea lui Dinamo: Andrei Nicolescu nu mai este președintele Consiliului de Administrație

Președintele clubului Dinamo București, Andrei Nicolescu, a intervenit în direct la TV pentru a clarifica modificările apărute în structura de conducere a clubului.

Potrivit oficialului dinamovist, schimbarea prin care funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost preluată de Dan Gătăianțu nu este una recentă, ci face parte dintr-o strategie implementată în urmă cu aproximativ trei luni. „Nu e o știre, e o chestiune veche de trei luni. Noi am delegat de la Consiliul de Administrație către președintele clubului atribuțiile, a fost o schimbare pe care am gândit-o ca partea executivă să fie mult mai flexibilă. Atât, în rest nu e nimic de comentat”, a declarat Nicolescu pentru Prima Sport.

Acesta a explicat că noua structură urmărește o delimitare mai clară între zona executivă și cea de supervizare din cadrul clubului.

„Consiliul de Administrație este reprezentat în zona executivă de un președinte al clubului. Funcția de președinte am preluat-o eu la modificarea aceasta a statutului, iar Consiliul de Administrație rămâne cu un rol de supervizare”, a adăugat oficialul dinamovist.

Un alt motiv important al reorganizării este evitarea cumulului de funcții, Nicolescu fiind implicat în mai multe activități în cadrul clubului.