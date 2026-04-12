Schimbare în conducerea lui Dinamo: Andrei Nicolescu nu mai este președintele Consiliului de Administrație

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 10:16

Comentarii
Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Președintele clubului Dinamo București, Andrei Nicolescu, a intervenit în direct la TV pentru a clarifica modificările apărute în structura de conducere a clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit oficialului dinamovist, schimbarea prin care funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost preluată de Dan Gătăianțu nu este una recentă, ci face parte dintr-o strategie implementată în urmă cu aproximativ trei luni. „Nu e o știre, e o chestiune veche de trei luni. Noi am delegat de la Consiliul de Administrație către președintele clubului atribuțiile, a fost o schimbare pe care am gândit-o ca partea executivă să fie mult mai flexibilă. Atât, în rest nu e nimic de comentat”, a declarat Nicolescu pentru Prima Sport.

Acesta a explicat că noua structură urmărește o delimitare mai clară între zona executivă și cea de supervizare din cadrul clubului.

„Consiliul de Administrație este reprezentat în zona executivă de un președinte al clubului. Funcția de președinte am preluat-o eu la modificarea aceasta a statutului, iar Consiliul de Administrație rămâne cu un rol de supervizare”, a adăugat oficialul dinamovist.

Un alt motiv important al reorganizării este evitarea cumulului de funcții, Nicolescu fiind implicat în mai multe activități în cadrul clubului.

Reclamă
Reclamă

„E o chestiune care ține de cumul de funcții și de o compatibilitate. Nu puteam să fiu și în Consiliul de Administrație, și avocat, și președintele clubului. Am găsit o soluție care să fie la îndemână pentru toată lumea”, a precizat acesta.

În același context, Nicolescu a readus în discuție un subiect mai vechi, considerat de el cu adevărat important: posibilitatea ca CS Dinamo București să intre în acționariatul clubului de fotbal.

„Discuția reală este că există un interes din partea clubului Dinamo pentru cooptarea CS Dinamo în acționariat. Asta este știrea, nu e nouă, e veche de un an și jumătate. Noi am făcut tot ce a ținut de noi, mai departe vom vedea dacă va exista vreo reacție pozitivă”, a concluzionat Andrei Nicolescu.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
