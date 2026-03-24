Se adânceşte conflictul Claudiu Vaișcovici – Andrei Nicolescu: “Nonvalori care iau bani”

Claudiu Vaișcovici, legendă a clubului Dinamo, a criticat forma slabă pe care o traversează Adrian Mazilu și Cătălin Cîrjan, iar Andrei Nicolescu a ţinut să-l pună la punct.
Oficialul dinamovist s-a declarat deranjat de criticile constante venite din partea lui Vaișcovici în aparițiile televizate și consideră că discursul acestuia afectează imaginea clubului.
“Nu cred că domnul Vaișcovici, prin ceea ce declară și cum declară, este o prezență pozitivă pentru Dinamo. Aceasta este părerea mea”, a declarat Nicolescu în cadrul emisiunii Totul pentru Dinamo.
Vaișcovici a comentat la rândul lui opinia lui Nicolescu, despre care lasă de înţeles că nu s-ar pricepe la fotbal, în contextul unor transferuri nereuşite la Dinamo.
“Știi ce se întâmplă? Cine nu îi aplaudă înseamnă că e împotriva lor. Eu tot ceea ce spun și tot ceea ce comentez vreau să fie spre binele lui Dinamo, să se trezească, să facă ceva, să aducă niște jucători de valoare, nu nonvalori care iau bani. Rezultate nu o să fie.
Se pricepe foarte bine la fotbal, încât cei care bagă bani îi dau dumnealui banii să aducă jucători de valoare. S-a văzut până acum. Nu?
Eu spun părerea mea, nu mă bat cu pumnul în piept că am și dreptate. Eu spun părerea mea. Dacă părerea mea deranjează, înseamnă că e ceva acolo”, a declarat Vaișcovici la Prima Sport.
