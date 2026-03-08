Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid - Antena Sport

Rapid București – Universitatea Craiova este meciul care închide ziua de duminică din Liga 1, dar este și cel mai important joc al ultimei etape din sezonul regular.
Giuleștenii vor să dea marea lovitură înainte de începerea play-off-ului și să învingă în fața propriilor suporteri echipa antrenată de Filipe Coelho.
Sold-out la Rapid – Universitatea Craiova
Fanii Rapidului s-au mobilizat pentru partida cu Universitatea Craiova și pregătesc o atmosferă infernală pentru liderul Ligii 1. Potrivit unui comunicat publicat de clubul giuleștean pe social media, jocul se va disputa cu casa închisă.
- Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul”
- Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
- Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
- Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului
- “Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni