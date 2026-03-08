Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Se anunță „infern" pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid

Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 15:14

Suporterii de la Rapid / SPORT PICTURES

Rapid București – Universitatea Craiova este meciul care închide ziua de duminică din Liga 1, dar este și cel mai important joc al ultimei etape din sezonul regular.

Giuleștenii vor să dea marea lovitură înainte de începerea play-off-ului și să învingă în fața propriilor suporteri echipa antrenată de Filipe Coelho.

Sold-out la Rapid – Universitatea Craiova

Fanii Rapidului s-au mobilizat pentru partida cu Universitatea Craiova și pregătesc o atmosferă infernală pentru liderul Ligii 1. Potrivit unui comunicat publicat de clubul giuleștean pe social media, jocul se va disputa cu casa închisă.

„Sold-out! 
Au mai rămas doar 5 ore până erupe Giuleștiul! 
Toți pentru Rapid! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s Giuleștenii!”, au scris cei de la Rapid.

