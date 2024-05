Totuși, Mihai Stoica a spus că acum această mutare nu se mai poate realiza, având în vedere că Alex Chipciu este sub contract cu U Cluj!

„I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r – în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea.

Reclamă

Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r – pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni”, a spus Mihai Stoica, la orangesport.ro.

Mihai Stoica, explicaţie total neaşteptată despre „numărul 27”

Mihai Stoica a venit cu o explicaţie total neaşteptată când a fost întrebat cum vor arăta tricourile de campioni ale jucătorilor de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al liderului Ligii 1 a surprins pe toată lumea când a anunţat care este motivul pentru care va fi trecut şi numărul 27.

MM a refuzat să declare că va fi sărbătorit titlul 27, din cauza „războiului” pentru palmares pe care FCSB îl duce cu CSA Steaua. Oficialul campioanei a găsit un alt motiv.

Reclamă 4 / 0/3

Mihai Stoica a anunţat că astfel se va marca data la care FCSB a câştigat matematic titlul. Roş-albaştrii au învins-o pe Farul, scor 2-1, pe 27 aprilie. A fost victoria de care mai aveau nevoie pentru a fi siguri de titlul aşteptat de 9 ani. „Dacă am fi câștigat campionatul pe 6 mai, ar fi avut numărul 6. L-am câștigat pe 27 aprilie și va fi numărul 27„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro. Jucătorii FCSB-ului vor sărbători titlul la finalul meciului cu CFR Cluj, de pe 11 mai, care va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Atunci va fi acordat trofeul Ligii 1, iar tribunele Arenei Naţionale vor fi pline. Peste 40.000 de bilete s-au vândut deja.

Care va fi finala UEFA Champions League? Real Madrid - PSG Real Madrid - Borussia Dortmund Bayern Munchen - PSG Bayern Munchen - Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...