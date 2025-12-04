Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City

Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 21:52

Comentarii
Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City

Phil Foden / Profimedia

Phil Foden este un produs al academiei celor de la Manchester City, fiind un component al primei echipe din vara anului 2017. De atunci, englezul și-a arătat valoarea, fiind în prezent unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Pep Guardiola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contractul său pe Etihad Stadium este scadent pe 30 iunie 2027, însă conducerea „cetățenilor” este gata să ia o decizie istorică în ceea ce-l privește pe fotbalistul de 25 de ani.

Manchester City, gata să-i ofere un contract pe viață lui Phil Foden

Chiar dacă Pep Guardiola a anunțat că va avea nevoie de întăriri pentru a putea face față în acest sezon pe toate planurile, conducerea celor de la Manchester City se gândește la viitor și în ceea ce privește jucătorii prezenți deja în lotul echipei.

Presa din Marea Britanie anunță că oficialii clubului de pe Etihad iau în calcul prelungirea contractului lui Phil Foden, iar noul angajament al englezului ar urma să fie unul „pe viață”. Actualul acord dintre City și Foden expiră în vara anului 2027.

De când a debutat la prima echipă a celor de la Manchester City, Phil Foden a adunat în total 337 de apariții, a înscris de 108 ori și a oferit 64 de pase decisive.

Reclamă
Reclamă
  • 80 de milioane de euro este cota de piață a lui Phil Foden
  • 16 trofee a câștigat alături de „cetățeni”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Observator
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
Fanatik.ro
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
23:50
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (19:00). Toate detaliile
23:37
Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap”
23:26
Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător”
23:21
Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede”
23:02
Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea”
22:55
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte