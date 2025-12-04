Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City - Antena Sport

Phil Foden este un produs al academiei celor de la Manchester City, fiind un component al primei echipe din vara anului 2017. De atunci, englezul și-a arătat valoarea, fiind în prezent unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Pep Guardiola.

Contractul său pe Etihad Stadium este scadent pe 30 iunie 2027, însă conducerea „cetățenilor” este gata să ia o decizie istorică în ceea ce-l privește pe fotbalistul de 25 de ani.

Manchester City, gata să-i ofere un contract pe viață lui Phil Foden

Chiar dacă Pep Guardiola a anunțat că va avea nevoie de întăriri pentru a putea face față în acest sezon pe toate planurile, conducerea celor de la Manchester City se gândește la viitor și în ceea ce privește jucătorii prezenți deja în lotul echipei.

Presa din Marea Britanie anunță că oficialii clubului de pe Etihad iau în calcul prelungirea contractului lui Phil Foden, iar noul angajament al englezului ar urma să fie unul „pe viață”. Actualul acord dintre City și Foden expiră în vara anului 2027.

De când a debutat la prima echipă a celor de la Manchester City, Phil Foden a adunat în total 337 de apariții, a înscris de 108 ori și a oferit 64 de pase decisive.