Se ştie clar când se transferă Ștefan Baiaram! A anunţat, în direct: "Să plec liniştit" - Antena Sport

Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova. Cum ofertele curg pentru jucător, Mihai Rotaru ţine la preţ şi vrea să-l vândă pe 10 milioane de euro! Steaua Roşie Belgrad, dar şi turcii de la Istanbul Bașakșehir, negociază pentru jucător. Ștefan Baiaram confirmă negocierile şi spune că nu pleacă în această iarnă de la Craiova. Motivul? Jucătorul vrea să câştige campionatul cu Universitatea, apoi să plece, la vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cu siguranţă o să arătăm şi mai bine. Încercăm să ne acomodăm cu vremea. Avem jucători cu valoare, care ne ajută la fiecare meci. Toată lumea poate să înscrie.

Îmi doresc să fiu sănătos, să joc fiecare meci la capacitate maximă. Mă gândesc să iau campionatul cu Craiova.

(n.r.-întrebat de oferte) Am avut discuţii, posibilitatea să plec şi în Turcia, dar vreau să rămân. Orice ofertă care vine o refuz, pentru că nu mă gândesc să plec, vreau să iau titlul cu Craiova şi apoi să plec liniştit.

E cel mai tare campionat de până acum. Nu-mi doresc ca FCSB să intre în play-off, au jucători buni şi au şanse să intre. Toate echipele care intră sunt puternice, Dinamo, Rapid, FC Botoşani. Toate au şanse să câştige”, a declarat Baiaram la Digi Sport.