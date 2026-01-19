Răspunsul dat de Mihai Rotaru la o ofertă de 5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram - Antena Sport

Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export” al grupării din Bănie. Cum ofertele curg pentru jucător, Mihai Rotaru ţine la preţ şi vrea să-l vândă pe 10 milioane de euro!

Ultima ofertă refuzată de Mihai Rotaru pentru Ștefan Baiaram a venit de la Steaua Roșie Belgrad, care a oferit 5 milioane de euro pentru el. „Steaua Roșie nu este o țintă pentru jucătorul nostru. Oferte de 5 milioane avem și de la alte cluburi, dar obiectivul nostru este altul”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru, potrivit Pro Sport.

Oferte şi din America şi Turcia

La începutul acestui sezon, turcii de la Istanbul Bașakșehir au înaintat o ofertă pentru Ștefan Baiaram, înainte ca oltenii să elimine formația din „Țara Semilunii” în Conference League. Giovanni Becali a transmis că pentru starul „leilor” din Bănie există interes din America, dar a transmis și de ce ar avea nevoie pentru a prinde un transfer important la finalul acestui sezon.

„Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt. Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră. (n.r. e vreo șansă să plece în această iarnă?) Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară, să joace acele meciuri până în vară.

Eu aud din culise că și pentru Baiaram se vorbește în America. Jucătorii care pleacă în America se întorc mai repede decât din orice altă parte a lumii. Baiaram, dacă e cu picioarele pe pământ și cu capul calumea, să facă un retur calumea, să se lupte pentru titlu și pentru un loc în cupele europene și în vară să plece la o echipă importantă”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.