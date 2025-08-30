Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj - FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR - Antena Sport

Închide meniul
Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj – FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 17:55

Oficialii CCA l-au delegat pe Sebastian Colțescu la duelul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Partida este programată duminică, de la ora 21:30.

Partida din Gruia va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. CFR Cluj și FCSB au nevoie de puncte „ca de aer”, având în vedere rezultatele modeste din startul noului sezon.

Sebastian Colțescu va conduce de la centru meciul CFR Cluj – FCSB

Sebastian Colțescu va fi ajutat, de la cele două linii, de Ovidiu Artene și Daniel Mitruți. Andrei Chivulete va fi al 4-lea oficial, la partida din etapa a 8-a.

În camera VAR au fost delegați oficialii Ovidiu Hațegan și Raul Ghiculescu.

De menționat este faptul că Sebastian Colțescu a mai arbitrat-o pe FCSB în acest sezon. S-a întâmplat la partida cu Petrolul, câștigată de campioana en-titre cu scorul de 1-0, la Ploiești.

Înaintea duelului de duminică, CFR Cluj și FCSB se află pe locuri de baraj în Liga 1. Cele două formații au adunat doar 5 puncte în debutul noului sezon.

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB după returul de vis al roş-albaştrilor cu Aberdeen. Campioana României a învins-o cu 3-0 în retur pe echipa scoţiană, după ce în tur a fost 2-2.

Dacă până acum Becali spunea că Daniel Bîrligea e cel mai important jucător din lotul FCSB-ului, acum patronul roş-albaştrilor a fost impresionat de Mihai Lixandru.

„Lixandru a fost numărul 1. Îmi spunea MM (n.r.: Mihai Stoica): ‘Băi, Gigi, ce mă bucur’ – noi făcusem echipa – ‘Vezi că și Lixandru e 100%’. În ultima zi mi-a zis MM. Și l-am întrebat: ‘Lixandru 100%? Și atunci ce mai discutăm, nu știi că e favoritul meu? Lixandru joacă!’. Și am spus ceva și mai spun și acum: o să fie peste Șut, începe să-l întreacă pe Șut. Ajungem mai repede la poartă cu el. E mai iute. Joacă mai în viteză. Așa mi se pare”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Mihai Lixandru (24 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro.

În acest sezon Lixandru a evoluat în 6 meciuri în campionat, marcând un gol. El a evoluat şi în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 împotriva lui CFR Cluj. Totodată, mijlocaşul central a evoluat în 3 meciuri în Europa League.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

