Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj - FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR - Antena Sport

Oficialii CCA l-au delegat pe Sebastian Colțescu la duelul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Partida este programată duminică, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din Gruia va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. CFR Cluj și FCSB au nevoie de puncte „ca de aer”, având în vedere rezultatele modeste din startul noului sezon.

Sebastian Colțescu va conduce de la centru meciul CFR Cluj – FCSB

Sebastian Colțescu va fi ajutat, de la cele două linii, de Ovidiu Artene și Daniel Mitruți. Andrei Chivulete va fi al 4-lea oficial, la partida din etapa a 8-a.

În camera VAR au fost delegați oficialii Ovidiu Hațegan și Raul Ghiculescu.

De menționat este faptul că Sebastian Colțescu a mai arbitrat-o pe FCSB în acest sezon. S-a întâmplat la partida cu Petrolul, câștigată de campioana en-titre cu scorul de 1-0, la Ploiești.