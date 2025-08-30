Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj - FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR - Antena Sport

Oficialii CCA l-au delegat pe Sebastian Colțescu la duelul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Partida este programată duminică, de la ora 21:30.
Partida din Gruia va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. CFR Cluj și FCSB au nevoie de puncte „ca de aer”, având în vedere rezultatele modeste din startul noului sezon.
Sebastian Colțescu va conduce de la centru meciul CFR Cluj – FCSB
Sebastian Colțescu va fi ajutat, de la cele două linii, de Ovidiu Artene și Daniel Mitruți. Andrei Chivulete va fi al 4-lea oficial, la partida din etapa a 8-a.
În camera VAR au fost delegați oficialii Ovidiu Hațegan și Raul Ghiculescu.
De menționat este faptul că Sebastian Colțescu a mai arbitrat-o pe FCSB în acest sezon. S-a întâmplat la partida cu Petrolul, câștigată de campioana en-titre cu scorul de 1-0, la Ploiești.
Înaintea duelului de duminică, CFR Cluj și FCSB se află pe locuri de baraj în Liga 1. Cele două formații au adunat doar 5 puncte în debutul noului sezon.
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB după returul de vis al roş-albaştrilor cu Aberdeen. Campioana României a învins-o cu 3-0 în retur pe echipa scoţiană, după ce în tur a fost 2-2.
Dacă până acum Becali spunea că Daniel Bîrligea e cel mai important jucător din lotul FCSB-ului, acum patronul roş-albaştrilor a fost impresionat de Mihai Lixandru.