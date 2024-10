Şefii Petrolului, replică vehementă pentru Mihai Stoica. Anunţ ferm despre transferul lui Lukas Zima la FCSB: "Este cel mai bun!" - Antena Sport

„Încă nu am început discuțiile cu Petrolul, am avut alte probleme. Am văzut ce a apărut, că dăm nu știu cât, noi nu avem buget mare pentru a aduce un portar. 500.000 este o sumă foarte mare, este cam dublu față de cât putem să oferim. O să discutăm, dacă nu se poate, sunt o puzderie de portari în Europa. Uitați-vă la Siegrist, care a ajuns în România prin cineva care îl cunoștea și apără foarte bine”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Zima s-a întrecut în erori în primul meci al etapei a 12-a din Liga 1. Portarul Petrolului a primit trei goluri de la UTA, iar la două dintre acestea a gafat. „Lupii galbeni” au rămas cu 18 puncte, pe locul 5, dar i-au permis echipei lui Mircea Rednic să se apropie la 3 puncte.

Becali nu mai are încredere în Andrei şi îi aduce concurenţă lui Ştefan Târnovanu. Portarul Petrolului, Lukas Zima, este aşteptat să îmbrace tricoul roş-albastru.

„E portar mare (n.r. Ștefan Târnovanu), să știi. Dacă ar avea puțină bărbăție, aș lua zeci de milioane. Da, da, îl vreau pe Zima. MM știe, stau eu acum să vorbesc de un portar? Eu mă ocup de mijlocași și de atacanți. Îmi arde mie de portar? Îl avem pe ăsta, care e cel mai bun din Liga 1.

Eu îl critic ca să apere de frică. O să îl luăm în iarnă pe Zima, ca să avem al doilea portar”, a declarat Gigi Becali.