Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: "Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban" - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală plecare de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Antrenorul cipriot al campioanei a transmis că în cazul în care clubul va decide să-l dea afară, va pleca fără să ceară vreun ban.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous a mai declarat că partea financiară nu a fost niciodată importantă pentru el şi îşi doreşte să rămână la FCSB cât timp este respectat şi dorit pe bancă.

Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB

Elias Charalambous a mai transmis că nici contractul nu este important pentru el, subliniind că va pleca de la echipă în momentul în care Gigi Becali va decide să-l demită.

“Uşa e deschisă, nu decid cine vine aici, şeful o face. Am spus mereu că voi fi aici până când voi simţi că sunt dorit de club. Când clubul va decide să aducă un alt antrenor, uşa e deschisă. Am un contract care nu contează pentru mine, banii nu sunt importanţi.

Când clubul decide să plec, voi semna şi voi pleca fără să cer un euro. Nu contează pentru mine. Mereu rămân acolo unde sunt respectat, ofer la rândul meu respect. Nu mă îngrijorează asta, sunt foarte calm“, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă premergătoare partidei FCSB – U Cluj.