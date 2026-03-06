Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: "Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban" - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală plecare de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Antrenorul cipriot al campioanei a transmis că în cazul în care clubul va decide să-l dea afară, va pleca fără să ceară vreun ban.
Elias Charalambous a mai declarat că partea financiară nu a fost niciodată importantă pentru el şi îşi doreşte să rămână la FCSB cât timp este respectat şi dorit pe bancă.
Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB
Elias Charalambous a mai transmis că nici contractul nu este important pentru el, subliniind că va pleca de la echipă în momentul în care Gigi Becali va decide să-l demită.
“Uşa e deschisă, nu decid cine vine aici, şeful o face. Am spus mereu că voi fi aici până când voi simţi că sunt dorit de club. Când clubul va decide să aducă un alt antrenor, uşa e deschisă. Am un contract care nu contează pentru mine, banii nu sunt importanţi.
Când clubul decide să plec, voi semna şi voi pleca fără să cer un euro. Nu contează pentru mine. Mereu rămân acolo unde sunt respectat, ofer la rândul meu respect. Nu mă îngrijorează asta, sunt foarte calm“, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă premergătoare partidei FCSB – U Cluj.
De asemenea, Elias Charalambous a mai transmis că ratarea play-off-ului poate fi o experienţă bună pentru FCSB pentru ca echipa să analizeze tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui sezon.
“Nimeni nu a vrut ca echipa să termine pe acest loc, dar e o experienţă bună pentru noi să vedem ce nu am făcut bine. Cu siguranţă, dacă am terminat pe locul acesta, e clar că nu am făcut bine multe lucruri. Dar mereu iau responsabilitatea asupra mea. Nu putem câştiga mereu lucruri. Să nu câştigăm campionatul e un lucru, dar să nu intrăm în play-off e altceva”, a mai spus Elias Charalambous.
