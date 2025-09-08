Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: "Asta trebuie să facă" - Antena Sport

FCSB şi CFR Cluj au primit un sfat preţios în lupta cu Universitatea Craiova la titlu. Giovanni Becali consideră că cele două echipe nu ar trebui să-şi mai menajeze jucătorii în meciurile de campionat.

Universitatea Craiova e lider neînvins în Liga 1, cu 20 de puncte, după opt etape disputate. FCSB şi CFR Cluj sunt la 14 lungimi în spate, pe locurile 13, respectiv 14.

Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu

Giovanni Becali a declarat că celor două echipe le va fi greu să recupereze diferenţa mare faţă de Universitatea Craiova, dacă oltenii îşi vor continua forma de vis. Impresarul susţine că jucătorii de bază nu ar trebui să mai lipsească din echipele de start ale FCSB-ului şi CFR-ului, din meciurile de Liga 1.

“Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor.

E o diferență foarte mare. Eu cred că atât CFR cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an, și noi…