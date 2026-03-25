Și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo

Nicușor Bancu a fost eliminat în prima repriză a partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea oltenilor.

Căpitanul „juveților” a avut o intervenția brutală asupra unui adversar, iar Comisia de Disciplină i-a anunțat și sancțiunea, după ce încasat roșu direct.

Nicușor Bancu, suspendat două etape! Ce meciuri ratează

Filipe Coelho a suferit o nouă pierdere importantă, după accidentarea suferită de Pavlo Isenko. Antrenorul oltenilor nu se va putea baza în următoarele două partide din play-off nici pe Nicușor Bancu, care a încasat direct cartonașul roșu în partida cu Dinamo.

Potrivit fanatik.ro, Comisia de Disciplină l-a suspendat pe căpitanul Universității Craiova pentru două etape, ceea ce înseamnă că acesta va rata partidele din play-off cu CFR, respectiv Universitatea Cluj.

Exista și scenariul în care Bancu să fie suspendat chiar și mai drastic, în cazul în care intrarea sa ar fi fost încadrată la un grad de periculozitate mai mare.