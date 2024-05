Siyabonga Ngezana a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat când a ajuns la FCSB: "A fost primul şoc" - Antena Sport

La început, Ngezana a avut probleme de comunicare, dar a reuşit să treacă peste acest lucru şi învaţă în fiecare zi limba română:

„Când am ajuns în România primul șoc a fost limba. Începuturile nu sunt ușoare. Am fost nevoit să mă adaptez fără familia mea. A trebuit să fiu dedicat la ce am de făcut.

Reclamă

Unii jucători nu știu engleză, vorbesc doar limba română, așa că trebuie să comunici doar cu o parte dintre ei.

Dar învăț limba română în fiecare zi, am o aplicație pe care o folosesc și mă ajută cu traducerea”, a declarat Siyabonga Ngezana, în cadrul unui interviu cu Andile Ncube.

Se „rupe” Arena Naţională | Câte bilete s-au vândut deja la derby-ul FCSB – CFR Cluj

Conform fanatik.ro, până astăzi s-au vândut peste 33.000 de bilete la duelul dintre FCSB şi CFR Cluj. Acesta va fi ultimul duel pe care trupa lui Elias Charalambous îl va disputa pe teren propriu, în acest sezon.

Reclamă 4 / 0/3

Astfel, având în vedere că partida se va disputa peste mai bine de o săptămâna, cel mai probabil toate biletele puse în vânzare se vor vinde. În acest moment, mai sunt disponibile mai puţin de 20.000 de bilete la duelul dintre FCSB şi CFR Cluj. Roş-albaştrii s-au încununat deja campionii acestui sezon de Liga 1, cu trei etape înainte de finalul sezonului. FCSB a învins-o pe Farul, în etapa trecută, şi a câştigat astfel titlul în Liga 1, după o aşteptare de nouă ani.

Care va fi finala UEFA Champions League? Real Madrid - PSG Real Madrid - Borussia Dortmund Bayern Munchen - PSG Bayern Munchen - Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...