Siyabonga Ngezana, acuzat de minciună după ce a spus că şi-a pierdut paşaportul: "Nu cred în varianta lui! E bizar!" - Antena Sport

Pe de altă parte, Botsang Moiloa, un expert în relații diplomatice și analist politic, a spus că nu crede în varianta lui Ngezana.

”Am auzit povestea că un jucător Bafana ar fi blocat în România pentru că și-a pierdut pașaportul. Sunt de acord cu voi că nu a vrut să vină să joace în amicale, chiar am râs când am citit știrea. Este bizar, avem o ambasadă în România, în București.

Africa de Sud este una dintre țările în care putem elibera pașapoarte reale într-o zi, este o datorie națională. Ambasada noastră i-ar fi emis de urgență un certificat de călătorie sau un pașaport. Este jucător de fotbal, este stabilit acolo legal, ca cetățean al Africii de Sud. Nu cred varianta lui!”, a spus Botsang Moiloa pentru jurnaliştii de la .

Siyabonga Ngezana a fost adus de Gigi Becali la FCSB de la formația sud-africană Kaizer Chiefs în vara anului trecut, în schimbul sumei de 600.000 de euro.

Până în momentul de față a adunat 24 de meciuri la FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. În momentul de față este cotat la suma de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

