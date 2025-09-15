Sorin Cârţu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mirel Rădoi: "Am stat cu el după meci" - Antena Sport

Sorin Cârţu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mirel Rădoi după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe Farul, în etapa a noua a Ligii 1. Antrenorul oltenilor nu a oferit declaraţii la finalul partidei, deoarece i s-a făcut rău.

Rădoi a fost găsit întins pe jos în vestiar, având tensiunea 23. El a primit îngrijiri medicale şi a părăsit stadionul la aproximativ o oră după încheierea partidei cu Farul.

Sorin Cârţu a oferit declaraţii despre starea lui Mirel Rădoi şi a dezvăluit că antrenorul se simţea bine, la finalul partidei, contrar informaţiilor apărute în Bănie. Preşedintele oltenilor a declarat chiar că a glumit cu Rădoi, care nu dădea semne că s-ar fi simţit rău. Ulterior, după ce Cârţu a plecat de la stadion, starea antrenorului s-a înrăutăţit.

“(n.r. – Mirel cum se simte?) Nu știu, eu am stat după meci. M-a mirat ce au scris ziarele despre tensiune. Poate a fost după ce am plecat eu. Am stat vreo 15-20 de minute după meci cu el la vorbe, am discutat și cu banca tehnică. Eu nu l-am lăsat cu simptomele despre care s-a scris în ziare. Din câte am înțeles, nu a fost chiar așa.

Eu am vorbit după meci cu Mirel, era bine. Era puțin supărat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. Era în tensiunea meciului… Când joci pentru primul loc, ești tot timpul acolo, vine toată lumea să facă meciul vieții și să câștige și astfel că e mai greu să ieși victorios.