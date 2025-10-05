Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze” - Antena Sport

Universitatea Craiova a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi a pierdut disputa de pe Arena Națională cu FCSB, la capătul unui joc pe care l-a încheiat în inferioritate numerică.
Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs în repriza a doua, iar fotbalistul oltenilor și-a prezentat scuzele după fluierul final, fiind vizibil afectat de acel moment care a dezechilibrat jocul.
Alexandru Cicâldău, afectat după eșecul cu FCSB
Universitatea Craiova a pierdut disputa cu FCSB, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Gruparea din Bănie a fost învinsă la limită de campioana en-titre, golul decisiv fiind marcat de Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri.
Vladimir Screciu a fost cel care a comis un fault în careu, iar golgheterul roș-albaștrilor a profitat și a înscris în poarta lui Isenko. Mai mult decât atât, oltenii au rămas și în 10 oameni, după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat.
Fotbalistul român și-a cerut scuze imediat după fluierul final și a transmis că rezultatul ar fi fost unul diferit, dacă s-ar fi jucat 11 la 11 pe parcursul celor 97 de minute.
„Vreau să încep prin a-mi cere scuze. Promit că mă voi revanșa. Astăzi, cel puțin până la cartonașul meu, s-a jucat un fotbal bun, am acut câteva ocazii mari. Am jucat un fotbal ok, nu am fost inspirați în fața porții. Trebuie să ne revenim și să câștigăm meciurile viitoare.
Per total a fost un joc echilibrat, ambele echipe puteau marca. Eu mă simt bine și când jucăm din trei în trei zile. Diferența a făcut-o faptul că nu am marcat. Rezultatul ar fi fost altul.
E supărare, a fost o greșeală de-a mea, prima dată în carieră când pățesc asta, este supărare că am pierdut. Trebuie să ne întoarcem la antrenamente, să muncim mai mult și să câștigăm meciurile viitoare”, a declarat Alexandru Cicâldău, potrivit digisport.ro.
