Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze” - Antena Sport

Universitatea Craiova a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi a pierdut disputa de pe Arena Națională cu FCSB, la capătul unui joc pe care l-a încheiat în inferioritate numerică.

Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs în repriza a doua, iar fotbalistul oltenilor și-a prezentat scuzele după fluierul final, fiind vizibil afectat de acel moment care a dezechilibrat jocul.

Alexandru Cicâldău, afectat după eșecul cu FCSB

Universitatea Craiova a pierdut disputa cu FCSB, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Gruparea din Bănie a fost învinsă la limită de campioana en-titre, golul decisiv fiind marcat de Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri.

Vladimir Screciu a fost cel care a comis un fault în careu, iar golgheterul roș-albaștrilor a profitat și a înscris în poarta lui Isenko. Mai mult decât atât, oltenii au rămas și în 10 oameni, după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat.

Fotbalistul român și-a cerut scuze imediat după fluierul final și a transmis că rezultatul ar fi fost unul diferit, dacă s-ar fi jucat 11 la 11 pe parcursul celor 97 de minute.