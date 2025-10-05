Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze”

Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: „Îmi cer scuze”

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 23:32

Comentarii
Alexandru Cicâldău și-a pus cenușă în cap, după eșecul cu FCSB: Îmi cer scuze”

Alexandru Cicâldău, eliminat de Istvan Kovacs / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi a pierdut disputa de pe Arena Națională cu FCSB, la capătul unui joc pe care l-a încheiat în inferioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Cicâldău a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs în repriza a doua, iar fotbalistul oltenilor și-a prezentat scuzele după fluierul final, fiind vizibil afectat de acel moment care a dezechilibrat jocul.

Alexandru Cicâldău, afectat după eșecul cu FCSB

Universitatea Craiova a pierdut disputa cu FCSB, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Gruparea din Bănie a fost învinsă la limită de campioana en-titre, golul decisiv fiind marcat de Florin Tănase, din lovitură de la 11 metri.

Vladimir Screciu a fost cel care a comis un fault în careu, iar golgheterul roș-albaștrilor a profitat și a înscris în poarta lui Isenko. Mai mult decât atât, oltenii au rămas și în 10 oameni, după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat.

Fotbalistul român și-a cerut scuze imediat după fluierul final și a transmis că rezultatul ar fi fost unul diferit, dacă s-ar fi jucat 11 la 11 pe parcursul celor 97 de minute.

Reclamă
Reclamă

„Vreau să încep prin a-mi cere scuze. Promit că mă voi revanșa. Astăzi, cel puțin până la cartonașul meu, s-a jucat un fotbal bun, am acut câteva ocazii mari. Am jucat un fotbal ok, nu am fost inspirați în fața porții. Trebuie să ne revenim și să câștigăm meciurile viitoare.

Per total a fost un joc echilibrat, ambele echipe puteau marca. Eu mă simt bine și când jucăm din trei în trei zile. Diferența a făcut-o faptul că nu am marcat. Rezultatul ar fi fost altul.

E supărare, a fost o greșeală de-a mea, prima dată în carieră când pățesc asta, este supărare că am pierdut. Trebuie să ne întoarcem la antrenamente, să muncim mai mult și să câștigăm meciurile viitoare”, a declarat Alexandru Cicâldău, potrivit digisport.ro.

Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţialăMisterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Observator
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Fanatik.ro
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
23:29
Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB – Craiova 1-0: “Dacă începem să inventăm…”! A anunţat un protest
23:15
LIVE VIDEOPorto – Benfica LIVE VIDEO 0-0. Jose Mourinho revine pe Dragao. A început meciul
23:15
VIDEOSporting Lisabona – Braga 1-1. Campioana en-titre pierde în prelungiri cele trei puncte
23:12
Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat”
23:06
Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus”
22:52
Cuvântul repetat obsesiv de Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor