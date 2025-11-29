Startul de la Dinamo - Oțelul, întârziat 10 minute. Motivul problemelor - Antena Sport

Partida dintre Dinamo și Oțelul trebuia să înceapă la ora 20:45, însă startul partidei de pe Arena Națională a fost întârziat. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu 10 minute mai târziu decât era preconizat conform programului.
Dinamo – Oțelul nu a început la ora programată, în urma unor probleme tehnice la carul de transmisie. Potrivit informațiilor Antena Sport, acela nu este singurul impediment, pentru că ar fi probleme și la sistemul VAR.
Dinamo – Oțelul a început cu 10 minute mai târziu
Jurnaliștii de la golazo.ro au scris și ei despre problemele de pe Arena Națională și au relatat că problemele au apărut din cauza ploii intense din București. În plus, sistemul VAR e posibil să nu funcționeze pe toată durata partidei din București.
Echipele de start la Dinamo – Oțelul
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Soro, Karamoko, Caragea
- Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Conrado, Iacob, Zivulic, Zhelev – Pedro Nuno, Joao Paulo – Lameira (cpt.), Andrezinho, Paulinho – Sandu
