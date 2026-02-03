Statistică alarmantă pentru FCSB. Specialiștii au calculat ce șanse mai are campioana să intre în play-off - Antena Sport

Liga 1 și-a consumat etapa cu numărul 24, iar FCSB nu a putut să beneficieze deloc de jocul rezultatelor în lupta pe care o duce pentru un loc de play-off. Deși roș-albaștrii au câștigat contra lui Csikszereda, șansele lor de a prinde Top 6 au scăzut în contextul în care “U” Cluj, UTA, Farul sau CFR Cluj au câștigat și ele în etapa recent încheiată.
FCSB are o misiune extrem de complicată în ceea ce privește obținerea unui loc de play-off, campioana en-titre fiind pe locul 11 în acest moment în campionat. Trupa lui Elias Charalambous e la cinci puncte de locul 6, o distanță ce pare recuperabilă în șase etape rămase, însă problema roș-albaștrilor este că sunt nevoiți să treacă peste alte cinci cluburi pentru a ajunge acolo unde își dorește.
FCSB, doar 18% șanse să joace în play-off
Situația din campionatul României le-a atras atenția statisticienilor de la Football Meets Data, care au făcut calcule atât pentru play-off, cât și pentru câștigarea titlului. În ceea ce privește lupta pentru Top 6, șansele FCSB-ului au scăzut cu 4% chiar dacă s-a impus pe Arena Națională contra lui Csikszereda.
În acest moment, specialiștii îi dau campioanei ultimelor două ediții de Liga 1 șanse de 82% să ajungă în play-out. Procentul atât de ridicat este cauzat de contextul menționat anterior, și anume numărul ridicat de echipe aflate deasupra FCSB-ului care se bat și ele pentru un loc între primele șase.
Spre exemplu, o mare câștigătoare în urma etapei a 23-a a fost Universitatea Cluj, care a învins-o pe Rapid și și-a crescut șansele să ajungă în play-off cu 17%. La polul opus e FC Argeș, care după eșecul cu UTA Arad a ajuns să aibă cu 16% mai puține șanse să prindă play-off-ul, chiar dacă rămâne cu procentajul cel mai mare dintre restul formațiilor de sub Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo.
Cum arată șansele de calificare în play-off ale echipelor angrenate în lupta pentru Top 6:
- Universitatea Craiova – 99,8%
- Rapid – 99,1%
- Dinamo – 97,5%
- FC Argeș – 63,4%
- FC Botoșani – 59,8%
- “U” Cluj – 56,1%
- UTA Arad – 36,7%
- Oțelul – 32,1%
- CFR Cluj – 28,4%
- FCSB – 17,8%
- Farul – 9,1%
