Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB - Antena Sport

Andrei Vlad s-a despărţit de Aktobe după un an petrecut în Kazahstan, iar acum este gata să revină în Europa. Fostul portar al celor de la FCSB a este aproape de a ajunge în Grecia, la echipa de pe locul 7.

Potrivit fanatik.ro, Andrei Vlad este aproape să semneze cu Volos, după ce a ajuns la o înţelegere cu echipa din Grecia. Vlad se pregăteşte acum pentru vizita medicală, iar dacă totul va fi în regulă, atunci va semna contractul.

Andrei Vlad s-a înţeles cu Volos din Grecia

În acest moment, în campionatul din Grecia se află mai mulţi români. Răzvan Lucescu o antrenează pe PAOK Salonic, în timp ce Răzvan Marin, Alexandru Măţan şi Andrei Ivan evoluează şi ei în campionatul din Grecia.

Volos se află pe locul 7 în Grecia, cu 25 de puncte, dar nu traversează deloc o perioadă bună. Echipa a ajuns la patru înfrângeri la rând în campionat. În ceea ce îl priveşte pe Andrei Vlad, el nu a mai evoluat de pe 26 octombrie, atunci când a încasat două goluri în remiza dintre Aktobe şi Ordabasy.

Crescut la Universitatea Craiova, Andrei Vlad a ajuns la FCSB în vara anului 2017. Numit “Messi al portarilor” de către patronul Gigi Becali, gafele lui Andrei Vlad l-au tras pe linie moartă la FCSB, acolo unde a fost până în ianuarie 2025, când a semnat cu Aktobe.