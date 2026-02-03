Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB

Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB

Alex Masgras Publicat: 3 februarie 2026, 13:44

Comentarii
Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Cu cine va semna fostul portar de la FCSB

Andrei Vlad / Profimedia

Andrei Vlad s-a despărţit de Aktobe după un an petrecut în Kazahstan, iar acum este gata să revină în Europa. Fostul portar al celor de la FCSB a este aproape de a ajunge în Grecia, la echipa de pe locul 7.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit fanatik.ro, Andrei Vlad este aproape să semneze cu Volos, după ce a ajuns la o înţelegere cu echipa din Grecia. Vlad se pregăteşte acum pentru vizita medicală, iar dacă totul va fi în regulă, atunci va semna contractul.

Andrei Vlad s-a înţeles cu Volos din Grecia

În acest moment, în campionatul din Grecia se află mai mulţi români. Răzvan Lucescu o antrenează pe PAOK Salonic, în timp ce Răzvan Marin, Alexandru Măţan şi Andrei Ivan evoluează şi ei în campionatul din Grecia.

Volos se află pe locul 7 în Grecia, cu 25 de puncte, dar nu traversează deloc o perioadă bună. Echipa a ajuns la patru înfrângeri la rând în campionat. În ceea ce îl priveşte pe Andrei Vlad, el nu a mai evoluat de pe 26 octombrie, atunci când a încasat două goluri în remiza dintre Aktobe şi Ordabasy.

Crescut la Universitatea Craiova, Andrei Vlad a ajuns la FCSB în vara anului 2017. Numit “Messi al portarilor” de către patronul Gigi Becali, gafele lui Andrei Vlad l-au tras pe linie moartă la FCSB, acolo unde a fost până în ianuarie 2025, când a semnat cu Aktobe.

Reclamă
Reclamă
  • 400.000 de euro este cota de piaţă a lui Andrei Vlad, potrivit site-ului transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
16:37
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
16:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
16:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig”
16:10
Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră”
15:58
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”