Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: "Sper să pot rămâne aici toată viața" - Antena Sport

Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format.

Vedeta Barcelonei a participat la gala ziarului sportiv catalan Mundo Deportivo, ajuns la cea de-a 78-a ediţie, dar mai ales la cea de-a 120-a aniversare a existenţei acestui cotidian.

Lamine Yamal, devotat 100% Barcelonei

Cu această ocazie, tânărul atacant a primit Trofeul “Mundo Deportivo” pentru anul său excepţional 2025 şi “pentru că a doborât recorduri de precocitate şi este deja considerat unul dintre cei mai buni din lume“, a precizat jurnalistul Jordi Basté. Invitat să adreseze câteva cuvinte publicului, ocupantul locului doi în clasamentul ultimului Balon de Aur s-a bucurat de performanţele sale actuale. “Da, sunt în forma maximă“, a recunoscut el, având în vedere că a marcat 13 goluri şi a dat 13 pase decisive în 28 de meciuri în acest sezon.

El şi-a exprimat în special ataşamentul faţă de clubul care l-a format, unde intenţionează să-şi petreacă întreaga carieră. “Sper să pot rămâne aici toată viaţa, unde mă bucur în fiecare zi, în cel mai bun club şi în cel mai bun oraş din lume“, a adăugat el.

Atacantul şi-a prelungit contractul cu Barça în luna mai a anului trecut până în 2031, recuperând astfel legendarul număr 10. Acest nou contract a fost activat la majoratul jucătorului, pe 13 iulie, şi ar include o clauză de reziliere de un miliard de euro, potrivit unor mass-media spaniole.