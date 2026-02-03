Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam - Antena Sport

Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Australian Open, îşi demonstrează competitivitatea în turneele de Grand Slam, cu o rată de succes de 87,5%, informează agenţia EFE.
Liderul clasamentului ATP a câştigat 91 de meciuri la turneele majore – ultimul dintre ele duminică, în finala de la Melbourne -, înregistrând doar 13 înfrângeri.
Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam
La 22 de ani, Carlos Alcaraz are deja în palmares şapte titluri de Grand Slam, aflându-se la egalitate cu legende precum John McEnroe sau Mats Wilander, care au cucerit acelaşi număr de titluri majore în întreaga lor carieră.
La celelalte turnee din circuitul profesionist, media spaniolului este ceva mai redusă, de 79%, cu un bilanţ de 196 victorii-52 înfrângeri şi un total de 18 trofee. În total, incluzând şi cele patru turnee de Grand Slam, rata sa de succes în circuit fiind de 81,5% (287 victorii-65 eşecuri).
Pe lângă titlul de la Australian Open, pe care l-a cucerit în premieră, Alcaraz este dublu campion la celelalte trei turnee de Grand Slam: US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) şi Roland Garros (2024, 2025).
El are în total de 20 apariţii şi opt finale majore disputate, pierzând doar una dintre ele, anul trecut la Wimbledon, în faţa italianului Jannik Sinner, numărul 2 mondial. Acel meci este, de altfel, singurul pe care spaniolul nu l-a câştigat în ultimele 28 de parte disputate în cele mai prestigioase turnee din circuit.
- Sorana Cîrstea a anunţat singura condiţie să mai joace şi în 2027: “Un Grand Slam câștigat”
- Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca
- Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere
- Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au urcat în clasamentul WTA după Australian Open 2026! Pe ce locuri se află româncele
- Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026