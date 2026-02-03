Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam - Antena Sport

Carlos Alcaraz, proaspătul câştigător al Australian Open, îşi demonstrează competitivitatea în turneele de Grand Slam, cu o rată de succes de 87,5%, informează agenţia EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liderul clasamentului ATP a câştigat 91 de meciuri la turneele majore – ultimul dintre ele duminică, în finala de la Melbourne -, înregistrând doar 13 înfrângeri.

Cifre uluitoare pentru Carlos Alcaraz la turneele de Grand Slam

La 22 de ani, Carlos Alcaraz are deja în palmares şapte titluri de Grand Slam, aflându-se la egalitate cu legende precum John McEnroe sau Mats Wilander, care au cucerit acelaşi număr de titluri majore în întreaga lor carieră.

La celelalte turnee din circuitul profesionist, media spaniolului este ceva mai redusă, de 79%, cu un bilanţ de 196 victorii-52 înfrângeri şi un total de 18 trofee. În total, incluzând şi cele patru turnee de Grand Slam, rata sa de succes în circuit fiind de 81,5% (287 victorii-65 eşecuri).

Pe lângă titlul de la Australian Open, pe care l-a cucerit în premieră, Alcaraz este dublu campion la celelalte trei turnee de Grand Slam: US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) şi Roland Garros (2024, 2025).