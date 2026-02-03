Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: "A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă”

Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă”

Alex Masgras Publicat: 3 februarie 2026, 13:18

Comentarii
Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă

Adi Mutu şi Gigi Becali, colaj AntenaSport - Profimedia

Adrian Mutu a înţeles motivele din spatele dezvăluirii făcute de Gigi Becali în privinţa salariului pe care Olimpiu Moruţan îl câştigă la Rapid. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cât câştigă fostul jucător al roş-albaştrilor în Giuleşti, iar Mutu este convins că Becali a dat această declaraţie pentru a destabiliza vestiarul lui Costel Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB speră astfel ca ceilalţi jucători de la Rapid să aibă o problemă cu salariul de 400.000 de euro pe an pe care îl câştigă Moruţan, atunci când fostul jucător de la Galatasaray nu va avea prestaţii bune.

Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “I-aş sfătui pe cei de la Rapid să nu intre în capcana asta”

Adrian Mutu i-a sfătuit pe cei de la Rapid să nu intre în capcana lui Gigi Becali, deoarece toată lumea este conştientă de lucrurile de care patronul FCSB-ului este în stare:

“Moruțan e un transfer bombă pentru Rapid. Am văzut că Gigi a dat salariul lui în presă, a început destabilizarea. A început să destabilizeze… Nu vreau să spun, dar dacă i-a dat 400.000 pe an, bravo tată.

Îți dai seama la ce s-a gândit Gigi când a spus salariul… mamă, stai așa că mă bag eu acum. Se gândește el că dacă Moruțan are vreo două evoluții mai slabe pe Giulești, mamă ce se întâmplă. Astea erau obiectivele de atins când a spus lucrul acela. Nu știu dacă i-a reușit.

Reclamă
Reclamă

Eu i-aș sfătui pe cei de la Rapid să nu intre în capcana asta, pentru că îl știm cu toții pe Gigi ce poate să facă”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

Olimpiu Moruţan a semnat cu Rapid iarna aceasta şi a bifat deja două meciuri în tricoul giuleştenilor. A debutat la Arad, cu UTA, atunci când a jucat 29 de minute, după care a fost integralist în înfrângerea cu U Cluj de pe teren propriu, scor 0-2.

A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolariA căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
17:03
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
17:03
De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun”
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
16:37
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
16:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
16:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”