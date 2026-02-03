Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: "A început destabilizarea! Ştim cu toţii ce poate să facă" - Antena Sport

Adrian Mutu a înţeles motivele din spatele dezvăluirii făcute de Gigi Becali în privinţa salariului pe care Olimpiu Moruţan îl câştigă la Rapid. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cât câştigă fostul jucător al roş-albaştrilor în Giuleşti, iar Mutu este convins că Becali a dat această declaraţie pentru a destabiliza vestiarul lui Costel Gâlcă.

Patronul FCSB speră astfel ca ceilalţi jucători de la Rapid să aibă o problemă cu salariul de 400.000 de euro pe an pe care îl câştigă Moruţan, atunci când fostul jucător de la Galatasaray nu va avea prestaţii bune.

Adrian Mutu l-a deconspirat pe Gigi Becali: “I-aş sfătui pe cei de la Rapid să nu intre în capcana asta”

Adrian Mutu i-a sfătuit pe cei de la Rapid să nu intre în capcana lui Gigi Becali, deoarece toată lumea este conştientă de lucrurile de care patronul FCSB-ului este în stare:

“Moruțan e un transfer bombă pentru Rapid. Am văzut că Gigi a dat salariul lui în presă, a început destabilizarea. A început să destabilizeze… Nu vreau să spun, dar dacă i-a dat 400.000 pe an, bravo tată.

Îți dai seama la ce s-a gândit Gigi când a spus salariul… mamă, stai așa că mă bag eu acum. Se gândește el că dacă Moruțan are vreo două evoluții mai slabe pe Giulești, mamă ce se întâmplă. Astea erau obiectivele de atins când a spus lucrul acela. Nu știu dacă i-a reușit.