Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova - Dinamo: "N-aveau nicio șansă". Ce a spus despre un transfer - Antena Sport

Liga 1 | Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: "N-aveau nicio șansă". Ce a spus despre un transfer

Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: “N-aveau nicio șansă”. Ce a spus despre un transfer

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 8:40

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci pentru Universitatea Craiova / Sport Pictures

Ștefan Baiaram este convins că echipa sa nu ar fi pierdut puncte în meciul cu Dinamo dacă Nicușor Bancu nu ar fi fost eliminat. În plus, cel mai bun om din startul de sezon al oltenilor a vorbit pe scurt și despre faza controversată în care au fost implicați colegul său și Danny Armstrong.

Jucătorul de 22 de ani a fost întrebat de jurnaliști și despre un eventual transfer, după ce în această perioadă de mercato a fost dorit de Istanbul Bașakșehir.

Ștefan Baiaram: “Acum rămân la Craiova”

Elevul lui Mirel Rădoi crede că Danny Armstrong este cel care trebuia eliminat după duelul cu Bancu care a generat o controversă imensă în derby-ul încheiat cu scorul de 2-2. În minutul 65 al partidei din Bănie, fundașul lateral al alb-albaștrilor a văzut direct cartonașul roșu după ce l-a lovit cu piciorul pe scoțian, deși jucătorul lui Dinamo îl călcase inițial pe piept. În ceea ce privește o eventuală plecare de la echipă, Baiaram a lăsat o “o portiță deschisă” pentru perioada de mercato de iarnă.

Nu aveau nicio șansă dacă era 11 la 11. În 10, ne-a fost mult mai greu să contracarăm. Era normal, ne așteptam. Ne pare rău că am luat gol pe final de meci.

Armstrong l-a călcat pe Nicu. Nicu l-a atins, el trebuia să ia roșu în primă fază. Am vorbit cu Nicu, și-a cerut iertare față de noi. Nu pot să vorbesc de arbitraj, au fost multe faze care nu trebuiau date, eu am avut multe faulturi pe care nu mi le-a dat.

(n.r. despre un posibil transfer) Acum rămân la Craiova, s-a terminat perioada de transferuri. În iarnă voi vedea ce voi face“, a spus fotbalistul de bandă, potrivit digisport.ro.

După două luni din noul sezon, Baiaram a adunat șase goluri și o pasă decisivă în 16 meciuri.

