"Ştiţi ce a zis Florinel Coman?" Gigi Becali, dezvăluiri din vestiar. "Mbappe" şi-ar fi făcut praf coechipierii de la FCSB - Antena Sport

„Când să mai apară? Nu are rost să vorbim despre Compagno, e un jucător care valorează mult, dar eu am renunțat la el. Pentru Compagno am dat o hârtie de 450.000 de euro în Grecia, e o echipă mare, zic ei. Compagno nu mă mai interesează. Pleacă, nu pleacă, nu mă interesează.

Cel mai cuminte om. Nu am avut jucător așa cuminte ca el, și cum se antrenează și tot. Fiecare om are cât creier are, eu am creierul cel mai mic și n-am știut să-l țin pe Compagno. Dacă nu am atât de mult creier, am făcut ce trebuia să fac și m-am dus la 11 puncte și la 16 puncte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.