Stjepan Tomas este noul antrenor al Oţelului Galaţi! “Am vorbit cu Gică Hagi”

Oţelul Galaţi a anunţat, marţi, instalarea croatului Stjepan Tomas în funcţia de antrenor principal al echipei. Aflat la Galaţi de luni seară, noul tehnician al roş-alb-albaştrilor va conduce astăzi primul antrenament din noua sa postură.

Stjepan Tomas, în vârstă de 50 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon competiţional, cu opţiune de prelungire. Cu o experienţă importantă în fotbalul european şi în zona Orientului Mijlociu, Tomas a pregătit de-a lungul carierei formaţii precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek, acumulând experienţă atât în competiţii interne, cât şi în cupele europene. Ultima echipă antrenată este Al-Okhdood Club din primul eşalon al Arabiei Saudite.

Stjepan Tomas este noul antrenor al Oţelului Galaţi

Noul antrenor al Oţelului are în spate şi o importantă carieră de jucător, el fiind vreme de 18 ani internaţional al Croaţiei, ţară pentru care a îmbrăcat de 49 de ori tricoul primei reprezentative. Fost fundaş central, a activat la Dinamo Zagreb, Vicenza, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor şi Bucaspor.

În 2005, ca jucător al Galatei, acolo unde antrenor era Gheorghe Hagi, a cucerit Cupa Turciei, iar în 2008, la Rubin Kazan, a fost coleg cu fostul mijlocaş central al Oţelului Gabriel Giurgiu.

„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informaţii despre clubul Oţelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oţelul şi vin aici cu inima larg deschisă. Ştiu că aţi câştigat campionatul şi că aţi jucat mulţi ani în cupele europene şi îmi doresc să revenim acolo.