Stjepan Tomas este noul antrenor al Oţelului Galaţi! “Am vorbit cu Gică Hagi”

Oţelul Galaţi a anunţat, marţi, instalarea croatului Stjepan Tomas în funcţia de antrenor principal al echipei. Aflat la Galaţi de luni seară, noul tehnician al roş-alb-albaştrilor va conduce astăzi primul antrenament din noua sa postură.
Stjepan Tomas, în vârstă de 50 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon competiţional, cu opţiune de prelungire. Cu o experienţă importantă în fotbalul european şi în zona Orientului Mijlociu, Tomas a pregătit de-a lungul carierei formaţii precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek, acumulând experienţă atât în competiţii interne, cât şi în cupele europene. Ultima echipă antrenată este Al-Okhdood Club din primul eşalon al Arabiei Saudite.
Noul antrenor al Oţelului are în spate şi o importantă carieră de jucător, el fiind vreme de 18 ani internaţional al Croaţiei, ţară pentru care a îmbrăcat de 49 de ori tricoul primei reprezentative. Fost fundaş central, a activat la Dinamo Zagreb, Vicenza, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor şi Bucaspor.
În 2005, ca jucător al Galatei, acolo unde antrenor era Gheorghe Hagi, a cucerit Cupa Turciei, iar în 2008, la Rubin Kazan, a fost coleg cu fostul mijlocaş central al Oţelului Gabriel Giurgiu.
„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informaţii despre clubul Oţelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oţelul şi vin aici cu inima larg deschisă. Ştiu că aţi câştigat campionatul şi că aţi jucat mulţi ani în cupele europene şi îmi doresc să revenim acolo.
Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult. Îmi doresc ca suporterii gălăţeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susţină echipa şi să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce. Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă. Forza, Oţelul!”, a declarat Stjepan Tomas.
Stjepan Tomas, în locul lui Laszlo Balint
Stjepan Tomas vine la Oţelul alături de asistenţii săi Vlado Smit (antrenor secund) şi Lidio Melis (preparator fizic).
Smit este sârb, are 45 de ani şi a lucrat alături de tehnicianul croat la Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol şi NK Osijek. El a fost, la rândul său, fotbalist cu perioade importante petrecute în Italia, la Atalanta, Bologna, Pescara sau Cagliari.
Melis, un italian de 63 de ani, absolvent de Coverciano, colaborează de 5 ani cu Tomas. A lucrat la Rizespor, Sheriff Tiraspol şi NK Osijek, dar şi la Honved Budapesta, Bologna şi SPAL 1907.
Oţelul Galaţi s-a despărţit la sfârşitul săptămânii trecute de tehnicianul Laszlo Balint.
- Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
- Gigi Becali i-a răspuns lui Vasile Dîncu: “Sunt de 1.000 de ori cât el. Cum să se poată pune cu mine?”
- Uriaşul Ioan Igna: “Istvan Kovacs e un ungur căpos”
- Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: “Iese tărăboi mare”
- Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”