Strănepoţii lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start la Rapid – FC Argeş! Momente emoţionante în Giuleşti

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu şi nepotul lui Mircea Lucescu, a dat lovitura de start a meciului dintre Rapid şi FC Argeş, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Bunicul său, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă marţea trecută, la 80 de ani.

Familia Lucescu rămâne puternic legată de Rapid. Mircea Lucescu a cucerit titlul alături de formaţia din Giuleşti în 1999, în timp ce Răzvan Lucescu, fiul acestuia, a dus echipa până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în sezonul 2005/06. Tot sub comanda lui Mircea Lucescu, Rapid a mai cucerit Cupa României în 1998 şi Supercupa României în 2000.

Matei Lucescu a dat lovitura de start a meciului Rapid – FC Argeş

Pentru a-i aduce un omagiu lui “Il Luce”, rapidiştii l-au invitat pe Matei Lucescu, nepotul fostului selecţioner, pentru a da lovitura de start a partidei. La meci sunt prezenţi şi strănepoţii lui Mircea Lucescu.

Fanii rapidişti au pregătit şi ei un mesaj, la tribuna a doua, pentru “Il Luce”: “Respect etern, Mircea Lucescu”, alături de 1945, anul naşterii, şi infinit.