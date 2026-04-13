Strănepoţii lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start la Rapid – FC Argeş! Momente emoţionante în Giuleşti

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu şi nepotul lui Mircea Lucescu, a dat lovitura de start a meciului dintre Rapid şi FC Argeş, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Bunicul său, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă marţea trecută, la 80 de ani.
Familia Lucescu rămâne puternic legată de Rapid. Mircea Lucescu a cucerit titlul alături de formaţia din Giuleşti în 1999, în timp ce Răzvan Lucescu, fiul acestuia, a dus echipa până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în sezonul 2005/06. Tot sub comanda lui Mircea Lucescu, Rapid a mai cucerit Cupa României în 1998 şi Supercupa României în 2000.
Matei Lucescu a dat lovitura de start a meciului Rapid – FC Argeş
Pentru a-i aduce un omagiu lui “Il Luce”, rapidiştii l-au invitat pe Matei Lucescu, nepotul fostului selecţioner, pentru a da lovitura de start a partidei. La meci sunt prezenţi şi strănepoţii lui Mircea Lucescu.
Fanii rapidişti au pregătit şi ei un mesaj, la tribuna a doua, pentru “Il Luce”: “Respect etern, Mircea Lucescu”, alături de 1945, anul naşterii, şi infinit.
La partida de luni seară asistă doar copii însoţită, după suspendarea primită de Rapid din cauza incidentelor provocate la meciurile precedente de fani. Este o practică obişnuită de a permite doar accesul copiilor în tribune, atunci când echipele sunt sancţionate din cauza comportamentului fanilor.
De asemenea, Rapid a pus un tricou cu poza lui Mircea Lucescu pe scaunul din lojă pe care “Il Luce” obişnuia să stea atunci când venea la meciurile de pe noul stadion din Giuleşti. În colţul tribunei a doua a fost afişat şi un banner cu mesajul: “Flueri final, dar legenda nu dispare / În cartea fotbalului ai loc de onoare”.
“Este un moment special, am copilărit pe acest stadion. Şi când bunicul a fost antrenor, şi când a fost tata antrenor. Sunt multe amintiri frumoase aici pentru noi toţi. O să fiu alături de băiatul meu şi cu nepoţelul meu. Chiar este un moment special.
Este un moment de tristeţe, dar îmi dau seama şi cât de mult însemna pentru fotbal în general. (n.r. copiii prezenţi deja în tribune îi scandează numele lui Mircea Lucescu) Chiar este un moment emoţionant”, a declarat Matei Lucescu, potrivit digisport.ro, înaintea partidei din Giuleşti.
