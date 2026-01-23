"Suntem interesaţi" Echipa din Liga 1 care vrea să îl transfere pe Denis Alibec! - Antena Sport

După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că vrea să renunţe la Denis Alibec (35 de ani) în schimbul sumei de 200.000 de euro, o echipă din Liga 1 a transmis că şi-l doreşte.
Este vorba despre Farul, echipă la care Alibec a avut evoluţii foarte bune şi cu care atacantul a câştigat campionatul.
Gică Popescu: “Suntem interesaţi de Denis Alibec”
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat însă că nu se pune problema ca echipa constănţeană să plătească vreo sumă pentru a-l transfera. Farul vrea să îl aducă la echipă ca jucător liber de contract.
“Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Suma cerută de FCSB noi nu o avem. Singura variantă ar fi să vină liber de contract, dar și să negociem cu el legat de salariu”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.
Gică Popescu declara şi în primele zile ale noului an, în exclusivitate pentru AntenaSport, că Denis Alibec are uşa deschisă la Farul.
“Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate. Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.
E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă. Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, declara Gică Popescu pentru AntenaSport.
Denis Alibec ar putea ajunge şi la Al-Okhdood, echipa din Arabia Saudită antrenată de Marius Şumudică. Şumudică şi Alibec au avut mereu o relaţie foarte bună, cei doi luând campionatul împreună cu Astra Giurgiu.
Becali susţinea că meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de campioana României cu 4-1, reprezenta un ultim test pentru Alibec. Atacantul trebuia să îl convingă pe Becali că merită să fie păstrat. Becali s-a arătat nemulţumit de evoluţia atacantului.
