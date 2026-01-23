"Suntem interesaţi" Echipa din Liga 1 care vrea să îl transfere pe Denis Alibec! - Antena Sport

După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că vrea să renunţe la Denis Alibec (35 de ani) în schimbul sumei de 200.000 de euro, o echipă din Liga 1 a transmis că şi-l doreşte.

Este vorba despre Farul, echipă la care Alibec a avut evoluţii foarte bune şi cu care atacantul a câştigat campionatul.

Gică Popescu: “Suntem interesaţi de Denis Alibec”

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat însă că nu se pune problema ca echipa constănţeană să plătească vreo sumă pentru a-l transfera. Farul vrea să îl aducă la echipă ca jucător liber de contract.

“Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Suma cerută de FCSB noi nu o avem. Singura variantă ar fi să vină liber de contract, dar și să negociem cu el legat de salariu”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.

Gică Popescu declara şi în primele zile ale noului an, în exclusivitate pentru AntenaSport, că Denis Alibec are uşa deschisă la Farul.