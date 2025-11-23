Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: "Pleacă jucători din cantonament" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament”

A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 9:47

Comentarii
A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: Pleacă jucători din cantonament

FCSB - Profimedia Images

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea după parcursul slab al celor de la FCSB din acest sezon de Liga 1. Sâmbătă, pe Arena Naţională, a fost doar 1-1 cu Petrolul şi încă două puncte importante pierdute în lupta pentru play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Avram susţine că problemele cu indisciplina de la club au adus echipa pe locul 10 în Liga 1, după primele 17 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul lui Gică Hagi, care are şi un meci mai puţin disputat, duelul cu Oţelul de duminică.

Avram a făcut referire la situaţia lui Siyabonga Ngezana, fundaşul de 28 de ani care a fugit din cantonamentul roş-albaştrilor, după ce nu a mai suportat criticile patronului.

Situaţie grea la FCSB: “Pleacă jucători din cantonament”

”Un meci care nu a fost extraordinar. Cei de la Petrolul au ajuns foarte rar în suprafața de pedeapsă adversă. FCSB a dominat tot meciul și am crezut că o să fie 3-0, 4-0, după ce am văzut prima repriză. Apoi, în partea a doua, acea dominare lipsită de ocazii, schimbări ciudate, supărare mare…

L-am auzit pe domnul Becali și e normal să fie supărat, echipa merge foarte prost față de anul trecut, urmează meci de cupe europene, probleme de indisciplină la echipă, pleacă jucători din cantonament, se întâmplă lucruri acolo, care în anii trecuți nu prea auzeai că se întâmplau și rezultatele s-au văzut”, a spus Marius Avram, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali l-a criticat pe Darius Olaru

Gigi Becali a suportat cu greu încă un semieşec al echipei sale, FCSB – Petrolul 1-1, unul care îl ţine încă departe de play-off. Patronul roş-albaştrilor i-a criticat după meci pe Darius Olaru şi David Miculescu.

Darius Olaru, jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro, nu mai are aceleaşi cifre după accidentare. Mijlocaşul de 27 de ani şi-a trecut în cont 8 goluri şi 2 pase decisive în 26 de meciuri.

”Nu văd concentrare. Olaru, cel mai bun jucător al nostru, a ajuns jucător de duzină, pierde toate mingile. Miculescu, valoros, pasează, mă! Ai 7 variante de a pasa, ce tot stai cu mingea la picior ca s-o pierzi? Nu știi cu cine să joci!

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

Ăla (n.r.- Stoian) a dat gol, apoi a dat pasă la adversar (n.r.- la golul Petrolului). Pur și simplu a dat pasă la adversar, la 5 metri. Olaru distruge tot jocul! Cred că echipa asta trebuie înnoită din temelii! (n.r.- Aduceți 6-7 titulari în iarnă?) Așa ar trebui”, a declarat Gigi Becali, pentru sursa citată anterior.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
Fanatik.ro
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
11:49
NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
11:31
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu
11:18
Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze”
10:57
Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie
9:56
VIDEOEdmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley
9:15
VIDEODramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor