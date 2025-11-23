A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: "Pleacă jucători din cantonament" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea după parcursul slab al celor de la FCSB din acest sezon de Liga 1. Sâmbătă, pe Arena Naţională, a fost doar 1-1 cu Petrolul şi încă două puncte importante pierdute în lupta pentru play-off.

Marius Avram susţine că problemele cu indisciplina de la club au adus echipa pe locul 10 în Liga 1, după primele 17 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul lui Gică Hagi, care are şi un meci mai puţin disputat, duelul cu Oţelul de duminică.

Avram a făcut referire la situaţia lui Siyabonga Ngezana, fundaşul de 28 de ani care a fugit din cantonamentul roş-albaştrilor, după ce nu a mai suportat criticile patronului.

Situaţie grea la FCSB: “Pleacă jucători din cantonament”

”Un meci care nu a fost extraordinar. Cei de la Petrolul au ajuns foarte rar în suprafața de pedeapsă adversă. FCSB a dominat tot meciul și am crezut că o să fie 3-0, 4-0, după ce am văzut prima repriză. Apoi, în partea a doua, acea dominare lipsită de ocazii, schimbări ciudate, supărare mare…

L-am auzit pe domnul Becali și e normal să fie supărat, echipa merge foarte prost față de anul trecut, urmează meci de cupe europene, probleme de indisciplină la echipă, pleacă jucători din cantonament, se întâmplă lucruri acolo, care în anii trecuți nu prea auzeai că se întâmplau și rezultatele s-au văzut”, a spus Marius Avram, citat de digisport.ro.